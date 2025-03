“Per diventare bravi Architetti”: l’appuntamento di marzo per Visionare 2025 è con Gabriele Cappellato

Prosegue anche a marzo la rassegna “Visionare – Dialoghi di Architettura“, organizzata dall’Ordine degli Architetti di Varese. Il prossimo incontro vedrà protagonista Gabriele Cappellato, che interverrà sul tema “Per diventare bravi Architetti“. L’evento si terrà il 19 marzo alle 19 presso il FAI – Villa e Collezione Panza, in Piazza Litta 1 a Varese: a moderare l’incontro sarà l’architetto Fulvio Irace, curatore della rassegna.

Figura di spicco nel panorama accademico, Gabriele Cappellato si è laureato a Venezia nel 1978 con una tesi dedicata al progetto irrealizzato di Le Corbusier per l’ospedale della città lagunare. Nel corso della sua carriera ha avuto l’opportunità di formarsi a stretto contatto con grandi maestri dell’architettura, tra cui Carlo Scarpa e Mario Botta. Proprio quest’ultimo, riconoscendone il talento, lo volle accanto a sé nel 1992 per la fondazione dell’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana a Mendrisio.

Per oltre trent’anni, Cappellato ha rappresentato l’anima dell’Accademia, ricoprendo ruoli chiave come Dean e direttore universitario, nonché responsabile dei corsi di progettazione del triennio. Gli studenti lo hanno sempre apprezzato per il suo approccio rigoroso ma empatico, considerandolo una figura di riferimento nel loro percorso formativo.

Gabriele Cappellato incarna la figura moderna del professore di architettura, con un metodo di insegnamento che si ricollega alla tradizione neoclassica. Un parallelo significativo si può tracciare con Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), che per trent’anni insegnò composizione all’École polytechnique di Parigi. Durand sviluppò un sistema didattico basato su griglie modulari, rendendo più immediata la comprensione degli elementi architettonici fondamentali.

Seguendo questa linea di pensiero, Cappellato ha guidato gli studenti alla scoperta della costruzione dello spazio attraverso un metodo chiaro e strutturato, evitando di sovraccaricarli con un’idea astratta di creatività. Questo approccio, fondato sulla consapevolezza degli elementi architettonici e della loro interazione, gli ha garantito un ampio consenso e lo ha reso una figura quasi mitica all’interno dell’Accademia di Mendrisio.

Durante l’incontro del 19 marzo, Cappellato condividerà la sua visione sull’insegnamento della progettazione architettonica, svelando i “trucchi del mestiere” e approfondendo gli elementi che permettono di formare architetti di talento. Un’occasione preziosa per studenti, professionisti e appassionati di architettura.

La partecipazione all’incontro è, come sempre, gratuita. Per iscriversi, è possibile inviare una e-mail a formazione@ordinearchitettivarese.it. Inoltre, il webinar sarà disponibile sulla piattaforma di formazione del Consiglio Nazionale degli Architetti. Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 Crediti Formativi Professionali.