\"La fioritura dei neuroni\" con Michela Matteoli al Premio Chiara

Alla scoperta della neurogenesi negli adulti: il cervello è come un giardino che può continuare a fiorire con cure adeguate. Con chiarezza e stile coinvolgente, l’autrice sfata pregiudizi sulla natura umana e mostra come si possa coltivare l’intelligenza per tutta la vita. Nella parte finale, affronta temi attuali come intelligenza artificiale, razzismo e conflitti, auspicando una “primavera della mente” per una piena fioritura umana, intellettiva, emotiva ed etica. Il volume è edito da Sonzogno, nella collana diretta da Eliana Liotta.

L’autrice dialogherà con Marta Pizzolante, ricercatrice presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2025 – www.premiochiara.it)