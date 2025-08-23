Quattro giovedì, quattro occasioni per innamorarsi del gusto alla brace

Settembre si accende con “La grigliata di carne del Gallione”: quattro giovedì per gustare una selezione di carni alla brace, contorni, dessert e vino inclusi. Un’esperienza da vivere sotto le stelle di Bodio Lomnago

Il crepitio della brace, l’aroma della carne che si diffonde nell’aria e l’atmosfera rilassata di una serata tra amici: a settembre il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago riaccende il fuoco dei suoi appuntamenti del giovedì, questa volta con un tema che ha già conquistato tanti ospiti in passato — e che torna in una veste ancora più golosa.

Dal 4 al 25 settembre, ogni giovedì sarà protagonista “La grigliata di carne del Gallione”, un menù fisso da 35€ pensato per chi ama i sapori decisi e il piacere di una cena all’aperto. Nel piatto, una grigliata mista che mette insieme il meglio della tradizione: salsiccia, coscia di galletto, pancetta fresca, controfiletto di manzo e coppa di maiale, accompagnati da contorni misti.

E, come da tradizione, il dessert cambierà ogni settimana, per chiudere la serata con un tocco di dolcezza sempre diverso.

Il menù comprende anche calice di vino, acqua, caffè e coperto, così da offrire un’esperienza completa e senza pensieri. Non mancano le alternative: sempre disponibili opzioni vegetariane e un menù bimbi a 15€, perfetto per chi viene con la famiglia.

Scegli la tua data, accendi il gusto

Sotto il cielo settembrino, tra profumi avvolgenti e buon cibo, i giovedì del Gallione promettono di essere un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere una cena che è molto più di un pasto. Le date da segnare in agenda sono quattro:

4 settembre – scopri il menù 11 settembre 18 settembre 25 settembre

Prenotazione consigliata al numero 0332 948196.

CONTATTI

Al Gallione Via Scerèe, 13, 21020 Bodio Lomnago

T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram