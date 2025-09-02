Busto Arsizio
Al via il calendario autunnale dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare di Busto Arsizio
Prenderà avvio mercoledì 17 settembre la sessione autunnale 2025 con una lezione di Chiara Prevosti dedicata a “L’arte di M.C. Escher tra realtà e illusione”
Prenderà avvio mercoledì 17 settembre la sessione autunnale 2025 dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare, con un fitto programma di conferenze e appuntamenti ospitati al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Un’iniziativa che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità, offrendo occasioni di approfondimento culturale e confronto su temi storici, scientifici, letterari e sociali.
Il calendario degli incontri
Gli incontri, programmati sempre nel pomeriggio, si svolgeranno fino a dicembre e vedranno la partecipazione di docenti, esperti e figure istituzionali. Il debutto sarà il 17 settembre alle 15.00 con l’intervento dell’assessore Manuela Maffioli e, a partire dalle 15.30, una lezione di Chiara Prevosti dedicata a “L’arte di M.C. Escher tra realtà e illusione”.
Tra i momenti più attesi figurano:
24 settembre: “Le scrittrici italiane dell’800: una pagina letteraria dimenticata” con Barbara Giordano.
1 ottobre: “Possiamo fidarci dei sondaggi?” a cura di Enrico Maria Tacchi.
8 ottobre: “La vita di Madame Curie (dal libro della figlia Eve)” con Luciana Ruffinelli.
15 ottobre: “Il racconto di Castellanza: da borgo a città, storia e prospettive” con Davide Tarlazzi.
22 ottobre: viaggio musicale con Antioco Puddu, attraverso gli stili della chitarra.
29 ottobre: “Il respiro del mondo: Leonardo, arte e scienza” con Donatella Lana.
5 novembre: “Produzione agricola ed enogastronomica nel territorio varesino”, relatore Alberto Senaldi.
12 novembre: focus su Haiti con Francesco D’Errico e Maby Kubicek.
19 novembre: “K2: dalla memoria scritta all’esperienza umana” con Massimo Palazzi.
26 novembre: “Le banche bustesi: apogeo e declino” con Pietro Cafaro.
3 dicembre: “Dalle mammane alle ostetriche: il lungo viaggio delle levatrici nella storia” con Daniela Franchetti.
10 dicembre: chiusura con l’incontro con il sindaco Emanuele Antonelli.
Le iniziative esterne
Oltre alle conferenze, sono previste alcune uscite culturali:
17 ottobre a Meda, presso Villa Antona Traversi.
14 novembre a Milano, al MUDEC, per la mostra “Escher e l’arte islamica”.
30 novembre a Milano, Auditorium, con un concerto.
Modalità di partecipazione
Le iscrizioni, valide esclusivamente per la sessione autunnale, prevedono una quota di 15 euro. È possibile partecipare anche a singoli incontri con un’offerta di 5 euro. Le adesioni vengono raccolte all’inizio di ogni conferenza presso la Sala Riunioni del Museo del Tessile