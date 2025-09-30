Giuliana Sgrena presenta il suo libro “Me la sono andata a cercare”

Nell’ambito del “Fondamentali. Festival dei Diritti”, che si terrà a Varese dal 9 all’11 ottobre, Giuliana Sgrena, una delle reporter di guerra più conosciute, presenterà il suo libro “Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra”.

Giuliana Sgrena ha raccontato, con coraggio e determinazione, la violenza e la sopraffazione nei più importanti conflitti degli ultimi trent’anni, offrendo una prospettiva unica sul giornalismo di guerra, arricchita da un punto di vista femminile. Sgrena è famosa per il suo lavoro in contesti di guerra, in particolare per il suo rapimento in Iraq nel 2005, un episodio che ha segnato profondamente la sua carriera.

L’incontro, che si terrà venerdì 10 ottobre alle 18.00 presso la Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese, vedrà l’autrice in dialogo con Annamaria Guidi di People.

Giuliana Sgrena ha scritto per importanti testate internazionali e ha dedicato la sua carriera a raccontare le storie dei conflitti più cruenti, portando alla luce la sofferenza delle persone coinvolte, spesso ignorata dai media tradizionali.

Riserva il tuo ingresso gratuito qui.