Valtravaglia, “Chiese Aperte” domenica 21 settembre

Le Parrocchie della Valtravaglia propongono un’occasione speciale per scoprire e vivere il patrimonio religioso e culturale del territorio: domenica 21 settembre, dalle 15:00 alle 18:00, torna l’iniziativa Chiese Aperte.

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare alcune delle chiese più suggestive della valle, luoghi di fede e storia che custodiscono tradizioni secolari e opere d’arte di grande valore. Le comunità locali apriranno le porte ai visitatori per permettere a tutti di conoscere più da vicino questi spazi sacri.

Foto sopra di Ulisse Piana

Le chiese visitabili

Tra gli edifici religiosi che aderiranno all’iniziativa figurano:

San Giorgio a Sarigo, con la sua architettura romanica che domina il paesaggio circostante.

San Genesio a Sarigo, altra preziosa testimonianza della fede radicata nella comunità.

San Rocco a Porto Valtravaglia, situata nel cuore del paese.

Santa Veronica a Caldè, che accoglierà anche un momento di preghiera comunitaria.

I Vespri a Caldè

Il pomeriggio sarà arricchito da un appuntamento liturgico: alle 17:00, presso la chiesa di Santa Veronica a Caldè, verranno celebrati i Vespri, occasione per raccogliersi in preghiera e vivere insieme la dimensione spirituale dell’iniziativa.

Una proposta di comunità

Chiese Aperte rappresenta non solo un’opportunità per riscoprire la bellezza dei luoghi di culto della Valtravaglia, ma anche un invito alla comunità e ai visitatori a condividere un momento di incontro, cultura e spiritualità.