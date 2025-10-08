Cocquio Trevisago
A Cocquio Trevisago la presentazione del libro “2 agosto 1968: La tragedia del Monte San Giacomo”
La biblioteca comunale ospiterà gli autori Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi sulla tragedia di Cuirone di Vergiate
11 Ottobre 2025
Presentazione del libro:
2 AGOSTO 1968: LA TRAGEDIA DEL MONTE SAN GIACOMO, CUIRONE DI VERGIATE
“Alle 15:06 del 2 agosto 1968, un aereo civile con 95 persone a bordo, precipita a Cuirone di Vergiate.
È un DC-8 dell’Alitalia decollato da Roma Fiumicino che, dopo aver effettuato uno scalo a Milano Malpensa, avrebbe compiuto la traversata atlantica per raggiungere Montreal.
Non arriverà mai. Dopo spasmodiche ricerche, i soccorsi individuano i primi superstiti. Mancheranno all’appello dodici persone.”
Incontro con gli autori GIUSEPPE AGNESINA E CLAUDIO BOSSI.
Al termine della presentazione ci sarà la possibilità di acquistare e fare autografare la propria copia.
Ingresso libero e gratuito.
Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it