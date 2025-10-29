A Varese la serata finale di Oktoberfoto 2025

Venerdi 31 ottobre in Sala Montanari serata finale di Oktoberfoto 2025 con le premiazioni dei migliori audiovisivi presentati durante tutta la rassegna.

Ospiti d’eccezione Gigi Soldano, Carlo Meazza e Liceo Scientifico Galileo Ferraris,

Ore 21 – Via dei Bersaglieri 1 Varese – Ingresso libero.

OKTOBERFOTO

Per il diciassettesimo anno consecutivo, Varese è diventata capitale della fotografia con la rassegna Oktoberfoto 2025, organizzata dal Foto Club Varese APS. Dal 27 settembre al 31 ottobre, la città ha ospitato una serie di mostre, proiezioni di audiovisivi e incontri con fotografi di fama internazionale, che attraverso le loro immagini racconteranno emozioni, esperienze e interpretazioni fotografiche.