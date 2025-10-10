Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 10, 11 e 12 ottobre

A Varese torna “Fondamentali. Festival dei Diritti”: tra gli ospiti Balzano, Sgrena e Civati. Dal 9 all’11 ottobre torna il festival con programma ricco di incontri con autori, giornalisti ed esperti per riflettere su diritti civili, democrazia e libertà. Una domenica di porte aperte all’osservatorio del Campo dei Fiori. La Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”. Da Luino a Origgio passando da Varese e Golasecca: tornano le Giornate Fai di Autunno. Sabato 11 e domenica 12 ottobre il grande evento nazionale di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

EVENTI

Varese – Castronno – A Varese torna "Fondamentali. Festival dei Diritti": tra gli ospiti Balzano, Sgrena e Civati. Dal 9 all'11 ottobre torna il festival con programma ricco di incontri con autori, giornalisti ed esperti per riflettere su diritti civili, democrazia e libertà – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Da Luino a Origgio passando da Varese e Golasecca: tornano le Giornate Fai di Autunno. Sabato 11 e domenica 12 ottobre il grande evento nazionale di piazza che il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese – Tutte le informazioni

Varese – La casa del Viandante di Varese compie dieci anni: “Abbiamo servito 150mila pasti”. Spettacoli teatrali, tavole rotonde e un pranzo tutti insieme a Casa Arca: è il programma della tre giorni organizzata per festeggiare l’importante anniversario – Tutte le informazioni

Varese – Porte aperte con Acinque: alla scoperta della centrale del teleriscaldamento di Varese. Sabato 11 ottobre il nuovo appuntamento di “Impianti Aperti”, il ciclo di visite gratuite agli impianti del Gruppo Acinque che nell’arco dell’anno interessa tutti i territori della multiutility – Tutte le informazioni

Varese – Un laboratorio per bambini curiosi al Museo tattile di Varese con F@mu. Domenica 12 ottobre alle ore 15, in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al museo, i bambini potranno costruire usando solo mani, fantasia e materiale di recupero – Tutte le informazioni

Cairate – Cairate in Blu: sabato di giochi e inclusione al parco del Monastero. Dalle 14 alle 18 ci sarà la quarta edizione di una festa voluta per scoprire l’autismo attraverso esperienze condivise. Tante attività gratuite e inclusive per bambini e famiglie – Tutte le informazioni

Varese – Una domenica di porte aperte all'osservatorio del Campo dei Fiori. La Società Astronomica "G.V.Schiaparelli" ha organizzato per il 12 ottobre una giornata con percorsi guidati lungo l'installazione di pannelli sui vari pianeti, posizionati lungo la strada per l'Osservatorio – Tutte le informazioni

Varese – A Varese una cena nel buio per scoprire i sapori con i sensi. Venerdì 10 ottobre un’occasione per vivere il cibo in modo diverso e per sostenere al tempo stesso l’impegno dell’associazione, che da anni lavora a favore delle persone cieche e ipovedenti sul territorio varesino. Prenotazioni entro il 6 ottobre – Tutte le informazioni

Bisuschio – A Bisuschio una serata speciale “Sotto il Cielo del Monferrato”. Nell’ambito di “AstroOttobre 2025”, l’associazione astronomica M42 terrà una conferenza per svelare la nascita e il funzionamento del suo nuovo Osservatorio Remoto nel cuore del Monferrato – Tutte le informazioni

Varese – Visite alla Palestra di via XXV Aprile di Varese per le Giornate Fai d’Autunno 2025. L’approfondimento storico e artistico sarà a cura degli studenti e dei docenti del Liceo classico “Cairoli” di Varese – Tutte le informazioni

Luvinate – Castagnata al Poggio di Luvinate: un sapore d’autunno tra natura e tradizione. Una domenica di caldarroste e convivialità sul Poggio di Luvinate con l’Associazione Amici del Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Voltorre Gavirate – Ultimi giorni per la mostra delle Fornaci Ibis al Chiostro di Voltorre. Weekend intenso e due appuntamenti per la chiusura per l’esposizione dedicata al luogo di arte e cultura di Cunardo – Tutte le informazioni

Rovellasca – “Il mio linguaggio è la mia arte”: la personale di Alejandro Belleri arriva a Rovellasca. L’esposizione sarà visitabile allo Spazio Santa Marta, in piazza Risorgimento, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre, con ingresso libero – Tutte le informazioni

Castelveccana – Le immagini di Gaza City in mostra nella Sala Comunale di Nasca. Gli scatti del fotografo palestinese Omar Al Qatta, diffuse grazie a Amnesty International, esposti sino a domenica 12 ottobre nella frazione montana grazie alle Acli di Castelveccana – Tutte le informazioni

Tradate – All’Istituto Pavoni di Tradate “Il mio Purgatorio”, una mostra per riscoprire la speranza attraverso Dante.La mostra, aperta a tutti, potrà essere visitata dall’11 al 26 ottobre negli spazi dell’istituto e vedrà gli studenti nel ruolo di guide lungo il percorso espositivo – Tutte le informazioni

Ferno – A Ferno al via i “Percorsi d’Arte” con Gustav Klimt. Venerdì 10 ottobre si apre l’undicesima serie della rassegna culturale organizzata da Alleanza Cooperativa San Martino in collaborazione con le realtà del territorio – Tutte le informazioni

Ternate – A Ternate un pomeriggio tra arte e poesia con “In viaggio tra colori e parole”. Sabato 11 ottobre in mostra i dipinti di Mario Blacose e la nuova raccolta di poesie scritte da Vittore Ciotti – Tutte le informazioni

INCONTRI

Gallarate – Dal tram al Giro d’Italia, i filmati raccontano la Gallarate che fu. Sabato pomeriggio un nuovo, speciale incontro del ciclo “La scintilla”: una raccolta di preziosi filmati casalinghi di luoghi, persone, momenti – Tutte le informazioni

Varese – “Nascere a Varese”, un convegno di Azione per riflettere sul declino demografico. Appuntamento venerdì 10 ottobre alla Sala Montanari: tra gli ospiti Elena Bonetti, Riccardo Valle e Maria Pia Abbracchio – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Busto Arsizio – Al via la stagione teatrale al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio. Venerdì 10 ottobre alle 21 prenderà il via la nuova stagione teatrale del Teatro Sant’Anna, con lo spettacolo internazionale “I see you”, performance di teatro in maschera firmata dalla compagnia Bloom Collective – Tutte le informazioni

Varese – San Damiano racconta la marginalità al cinema nella Giornata della salute mentale. Il documentario girato in una Roma cruda e intensa, in bilico tra inferi e riscatto, sarà proiettato venerdì 10 ottobre alle ore 20.30 in sala di Filmstudio 90 -Tutte le informazioni

Cinema – Al Miv di Varese il busto originale di E.t: l’omaggio al maestro del cinema Rambaldi. Dalla dolcezza di E.T. agli incubi di Alien fino al mito di King Kong, al cinema di Varese un incontro dedicato all’artista italiano vincitore di tre premi oscar – Tutte le informazioni

LIBRI

Maccagno con Pino e Veddasca – Vinceti presenta a Maccagno “L’umanità degli animali da compagnia”: benvenuti anche gli amici a quattro zampe. Al Civico Museo Parisi Valle sabato 11 ottobre la prima presentazione del nuovo libro dello studioso e ricercatore d’arte. Un viaggio tra filosofia, scienza e affetto per i “pet”, per riflettere sul legame profondo tra uomo e animale – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – Due voci, un paese: Samuele Corsalini racconta Bodio Lomnago tra passato e futuro. La Biblioteca Comunale Antonio Zanoletti di Bodio Lomnago ospita la presentazione del nuovo libro di Samuele Corsalini, “Quel che non sai di Bodio Lomnago”. L’appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 10 ottobre alle ore 21 – Tutte le informazioni

Barasso – Barasso, una serata tra libri e teatro con Daniele Ossola e il suo giovane investigatore. Venerdì 10 ottobre la Biblioteca Comunale ospita la presentazione del romanzo “Dubbi e tensioni di un giovane investigatore”, con letture sceniche a cura di Daniela Cazzolaro e Antonio Macaluso – Tutte le informazioni

Cazzago/Inarzo – Nel salone dell’oratorio la presentazione del libro “Unità Pastorale Cazzago Inarzo 2000-2013”. Venerdì 10 ottobre alle 20.45, a Cazzago Brabbia, si terrà la presentazione del volume di Angelo Barbieri e Amerigo Giorgetti, realizzato grazie alla collaborazione tra le parrocchie e le Amministrazioni comunali dei due paesi – Tutte le informazioni

Travedona Monate – “Lago Nero”, il noir ispirato agli eredi del nazismo nel Varesotto si presenta a Travedona Monate. Venerdì 10 ottobre l’autore Gino Marchitelli racconta il suo romanzo ispirato all’inchiesta a firma di Andrea Palladino trasmessa da La7 – Tutte le informazioni

MUSICA

Brusimpiano – “Armonie di voci”, a Brusimpiano protagonisti tre cori. Nel corso dell’evento saranno anche consegnati riconoscimenti a persone che, con passione e impegno, hanno contribuito alla diffusione della cultura corale – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Grande Musica a Castiglione Olona: “La Luce In /Oltre” con il Coro e Orchestra Masolino Ensemble. Sotto la direzione artistica e musicale del Maestro Matteo Madella, l’Ensemble guiderà il pubblico attraverso un programma eclettico che spazia dal Romanticismo al Novecento – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Paesaggi Sonori: il viaggio tra note e parole nell’alto Varesotto parte da Maccagno. La presentazione ufficiale di tutto il cartellone è prevista per sabato 11 ottobre all’Auditorium Bruno Compagnoni, in occasione anche di una speciale Maratona pianistica che vedrà esibirsi sei musicisti – Tutte le informazioni

NATURA

Tempo Libero – “Clima che cambia, natura che resiste”: ultima passeggiata gratuita del 2025 nel PLIS Valle della Bevera. La passeggiata sarà guidata dalla Dott.ssa Donatella Reggiori, geologa, esperta guida ambientale AIGAE e guida ufficiale del Parco Campo dei Fiori, che accompagnerà i partecipanti attraverso le sfide e la resilienza della natura in un clima in evoluzione – Tutte le informazioni

Carnago – Impara Camminando: una passeggiata immersiva con le Guardie Ecologiche Volontarie a Carnago. Sabato 11 ottobre, un’opportunità unica per scoprire la natura in modo sicuro e consapevole, con la guida delle GEV – Tutte le informazioni

SPORT

Varese – A Varese una giornata per imparare la difesa personale. L’iniziativa organizzata dall’Accademia dello Sport Varesina fornisce gli strumenti per riconoscere le situazioni di pericolo e sapere come comportarsi per mettersi al sicuro – Tutte le informazioni