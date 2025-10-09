Una domenica di porte aperte all’osservatorio del Campo dei Fiori

Una stella al centro e otto pianeti intorno. E poi asteroidi e comete. Non ci pensiamo mai, ma tutti noi siamo parte di un piccolo pezzo di spazio che chiamiamo Sistema Solare. Marte con i suoi deserti rossicci, Venere caldo e terribile, Giove con i suoi venti impetuosi e Saturno circondato di anelli… se ci fermiamo a guardare non possiamo che meravigliarci davanti alla bellezza di quanto abbiamo intorno a noi.

Per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi alla conoscenza dello spazio la Società Astronomica G.V.Schiaparelli ha organizzato per la prossima domenica 12 ottobre una giornata di “Porte Aperte” durante la quale saranno tenuti dei percorsi guidati lungo l’installazione di pannelli sui vari pianeti,posizionati lungo la strada per l’Osservatorio.

Le guide della Schiaparelli accompagneranno i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso tutti i pianeti del nostro Sistema, raccontandone le caratteristiche, ma anche la storia, le mitologie ad essi collegate e le curiosità. Il percorso si concluderà all’Osservatorio con la visita e l’osservazione del Sole direttamente al telescopio

Non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi al cancello di ingresso tra le 10 e le 14. La visita è gratuita.