Corso gratuito per imparare a salvare la vita a un bambino in caso di soffocamento a Mercallo

Organizzato dal Cva di Angera, il corso sarà condotto da istruttori qualificati Anpas e Areu. Appuntamento martedì 11 novembre

Una serata per imparare a intervenire in caso di emergenza e salvare una vita. Martedì 11 novembre alle 20:45, nella Sala Polivalente di Via Prandoni 97 a Mercallo, si terrà un corso dedicato alla disostruzione delle vie aeree nel paziente pediatrico.

Formazione aperta a tutti con istruttori Anpas e Areu

Il corso, organizzato dal Cva Angera, sarà condotto da istruttori qualificati Anpas e Areu. L’iniziativa è gratuita, ma è possibile lasciare un’offerta libera: il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale per il soccorso.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare situazioni critiche che possono verificarsi anche in casa. «Sapere cosa fare nei primi istanti è fondamentale – spiegano gli organizzatori – perché può fare la differenza tra la vita e la morte».

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti ma è necessaria l’iscrizione. È possibile registrarsi sul sito www.cva-angera.it, nella sezione eventi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 333 301 9367 (Federico) o l’indirizzo email istruzione@cva-angera.it .

Un gesto semplice, che può salvare una vita

Gli episodi di soffocamento, dovuti soprattutto al cibo, si verificano nella maggior parte dei casi nei bambini dagli 0 ai 4 anni. Imparare le manovre corrette per liberare le vie aeree può trasformare ogni cittadino in un potenziale soccorritore. Il corso patrocinato dal Comune di Mercallo è un’opportunità per acquisire queste competenze in modo chiaro e sicuro.