Risotti d’autunno Al Gallione: quattro giovedì imperdibili

Un ciclo di serate dedicate ai sapori d’autunno: ogni giovedì di novembre il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago propone un menù che celebra il risotto e l’atmosfera accogliente della stagione. Un invito a rallentare e godersi il gusto autentico del tempo

Ci sono esperienze che non hanno bisogno di clamore, ma solo di tempo. Al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago, il mese di novembre diventa un’occasione per riscoprire la calma, il calore e i sapori autentici dell’autunno. Con il nuovo ciclo di appuntamenti “I risotti d’autunno del Gallione”, ogni giovedì sera la cucina propone un menù che racconta la stagione con semplicità e attenzione ai dettagli.

Il format è quello che ormai è diventato un piccolo rituale: 35 euro a persona, con calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi. L’antipasto è una costante — tagliere di salumi e formaggi con confetture, miele e pani — un equilibrio di profumi e consistenze che prepara al piatto principale: il risotto.

Per la prima serata, la proposta è risotto alla zucca, taleggio e rosmarino, una combinazione che unisce dolcezza e carattere, con la cremosità del formaggio a fondersi con il profumo delle erbe fresche.

A chiudere, un dessert che cambia ogni settimana. Il debutto sarà una mousse di mele, caramello salato e crumble di nocciole, capace di riassumere in un solo boccone l’anima più morbida e delicata della stagione.

I giovedì da segnare in agenda

6 novembre >> il menù

13 novembre >> coming soon

20 novembre >> coming soon

27 novembre >> coming soon

Come sempre, il ristorante offre anche opzioni vegetariane e menù per bambini (15 €), mantenendo la stessa attenzione che da anni è la cifra distintiva della sua cucina.

Per vivere questa esperienza, basta prenotare allo 0332 948196 e lasciarsi guidare dal ritmo lento dell’autunno. Un giovedì dopo l’altro, un risotto dopo l’altro.

