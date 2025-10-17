Il “Codice Ratzinger” di Andrea Cionci arriva a Varese, presentazione alla Galleria Lavit

Cionci, con l’aiuto di giuristi, canonisti, latinisti e teologi, sostiene nel suo saggio che Joseph Ratzinger non abbia mai realmente abdicato al papato. Domenica 19 ottobre alle 16 la presentazione dell’inchiesta

Domenica 19 ottobre alle 16, la Galleria d’arte Lavit di Varese, in via Uberti 42 (zona viale Europa), ospiterà la presentazione del libro “Codice Ratzinger”, del giornalista e scrittore Andrea Cionci.

Tradotto in cinque lingue, con oltre 26.000 copie vendute, 180 conferenze all’attivo e due premi giornalistici vinti, il libro è il frutto di un’inchiesta durata oltre cinque anni sulle dimissioni di papa Benedetto XVI.

Cionci, con l’aiuto di giuristi, canonisti, latinisti e teologi, sostiene nel suo saggio che Joseph Ratzinger non abbia mai realmente abdicato al papato, perché non avrebbe rinunciato al munus petrino, l’investitura divina richiesta dal canone 332 comma 2 del Codice di Diritto Canonico.

Secondo l’autore, il documento con cui Benedetto XVI annunciò la sua rinuncia – la Declaratio dell’11 febbraio 2013 – sarebbe stato manipolato nella versione ufficiale. In realtà, sarebbe stata una comunicazione della sua “sede impedita”, una condizione in cui il papa mantiene il suo ruolo ma non può esercitare il governo della Chiesa.

Il libro introduce anche il concetto di “Codice Ratzinger”, ovvero un sistema di comunicazione velata attraverso cui papa Benedetto XVI avrebbe continuato a far sentire la propria voce, senza poter parlare apertamente a causa del suo status. Frasi come «il papa è uno solo», ripetute senza ulteriori specificazioni, avrebbero così un significato più profondo.

L’incontro di Varese rappresenta un’occasione per approfondire un’indagine che intreccia storia recente della Chiesa, diritto canonico e teologia morale, con ipotesi che hanno suscitato ampio dibattito nell’opinione pubblica e nel mondo cattolico.

Ingresso a offerta libera. Per prenotazioni: infocrva@libero.it