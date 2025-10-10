Roberta Bruzzone presenta “Patriarcato criminale” alla libreria Ubik

Il 25 ottobre alle 11:30, la nota criminologa sarà a Varese per un incontro pubblico sul tema della violenza patriarcale. Conduce Emiliano Bezzon. Un libro e un dialogo contro la violenza sulle donne

Sarà Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense tra le più note in Italia, l’ospite dell’incontro organizzato dalla libreria Ubik di Varese il prossimo venerdì 25 ottobre alle ore 11:30. L’appuntamento è dedicato alla presentazione del suo ultimo libro, “Patriarcato criminale”, edito da DeAgostini, in cui l’autrice affronta con taglio investigativo e sociale il fenomeno della violenza patriarcale. (foto di copertina De Agostini Libri)

Conduce l’incontro Emiliano Bezzon, scrittore e dirigente pubblico, già noto per il suo impegno culturale sul territorio.

Tre storie simbolo: Abbas, Chindamo, Cecchettin

Il libro si concentra su tre vicende di cronaca che hanno segnato il dibattito pubblico negli ultimi anni: Saman Abbas, Maria Chindamo e Giulia Cecchettin. Tre nomi che raccontano, in modo diverso, le conseguenze estreme del controllo e dell’oppressione esercitati su donne che hanno cercato autonomia, libertà o semplicemente una vita dignitosa.

Attraverso l’analisi dei fatti, Bruzzone mette in luce le dinamiche di un sistema culturale e sociale che ancora troppo spesso protegge i carnefici e isola le vittime, con una narrazione lucida, documentata e senza indulgenze.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.