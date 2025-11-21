Techiche di disostruzione pediatrica all’Asilo Frascoli di Gurone

Imparare le manovre di disostruzione pediatrica è importante per i genitori e per chiunque passi del tempo con i bambini. Per questo la scuola dell’infania Frascoli di Gurone propone anche quest’anno una serata speciale rivolta agli adulti interessati ad apprendere teoria e pratica delle manovre di Disostruzione pediatrica.

La serata, promossa in collaborazione con Sos Malnate, è in programma per martedì 9 dicembre alle ore 20.30 negli spazi della scuola materna Frascoli – in via Gen. Ravina 18 a Gurone, frazione di Malnate.

Il corso ha una dutata di circa 2 ore e prevede una lezione teorica seguita da una sessione pratica, in ogni partecipante potrà provare le manovre su appositi manichini.

L’ingresso e gratuito e aperto a tutti.

I posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione. I genitori con figli iscritti all’asilo possono comunicare il loro interesse direttamente alla scuola – scrivendo a scuolamaterna.frascoli@gmail.com oppure telefonando in asilo ai numeri 0332 974694 – 379 2708740 – mentre gli interessati esterni alla scuola materna possono iscriversi alla serata scrivendo a corsipopolazione@sosmalnate.it.

Nel corso della serata sarà possibile lasciare un’offerta libera a Sos Malnate.