Android senza Google? A Ternate un incontro su smartphone e privacy

La Biblioteca di Ternate propone un appuntamento dedicato a chi desidera usare lo smartphone in modo più consapevole, libero e rispettoso della propria privacy. Giovedì 19 febbraio alle 20:00, negli spazi della biblioteca, si terrà l’incontro Android senza Google: tagliare i fili senza perdere funzioni, una serata gratuita aperta a tutti.

A guidare il pubblico sarà Alessio Piffero, analista e sviluppatore di software libero, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle alternative open source disponibili per i dispositivi Android. L’obiettivo è mostrare come sia possibile ridurre la dipendenza dai servizi Google senza rinunciare alle funzionalità quotidiane.

Durante l’incontro si scoprirà perché scegliere (o non scegliere) di ridurre l’uso dei servizi Google, analizzando aspetti tecnici, economici e sociali. Si farà una panoramica delle principali applicazioni open source per Android, con un focus su chi le sviluppa, come funzionano e quali vantaggi offrono. Verranno poi presentati sistemi operativi alternativi per smartphone e tablet, pensati per aumentare autonomia, sicurezza e longevità dei dispositivi.

L’evento rientra nel progetto Condividi il sapere, iniziativa che invita la comunità a condividere competenze e conoscenze, creando momenti di formazione accessibili e partecipati.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 3783071335.