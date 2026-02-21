Dodici canzoni contro la guerra e la violenza in municipio a Sesto Calende

Il nome scelto per il gruppo, Farfahiina, affonda le radici nella lingua araba e indica la portulaca, un’erba spontanea che storicamente ha rappresentato una fonte di nutrimento vitale durante i periodi di carestia a Gaza. Con questo spirito di resistenza e cura, la formazione musicale porta il concerto Canti Corti Diritti nella Sala Consiliare di Sesto Calende il pomeriggio di sabato 28 febbraio. L’appuntamento, fissato per le 17:30, propone un percorso attraverso dodici canzoni focalizzate sulla tutela dell’ambiente, sulla pace e sulla dignità delle persone migranti, oltre a un fermo rifiuto della violenza sulle donne.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio come l’Associazione Pace e Convivenza, Emergency, ANPI, Cittadini del Mondo e la Cooperativa La Proletaria, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Sul palco si esibirà il trio composto da Paolo Rizzi, autore dei testi, delle musiche e dei contributi video che cura anche l’accompagnamento alla chitarra, insieme alle giovani cantanti Madhu e Denisse, che portano nel progetto le loro competenze accademiche in basso e pianoforte.

La scaletta include brani carichi di significato come «Qui è la mia vita», un pezzo nato dopo la visione dell’omonimo spettacolo teatrale andato in scena proprio a Sesto Calende lo scorso novembre. I temi trattati riflettono le urgenze del presente, dai conflitti mai risolti in Palestina, Ucraina e Sudan fino alla corsa al riarmo che sta interessando l’Europa. Il filo conduttore della serata lega tra loro le cronache dei femminicidi, l’inasprimento delle leggi sulle migrazioni e l’aggravarsi della crisi climatica, fenomeni che rendono sempre più complesso il sostegno alle energie rinnovabili.