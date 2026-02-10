“Perché votare No”: a Tradate un incontro pubblico sul referendum costituzionale

Martedì 10 febbraio a Villa Truffini incontro pubblico organizzato dal Comitato per il No, con l’obiettivo di chiarire i contenuti della riforma costituzionale e le posizioni contrarie

Martedì 10 febbraio, alle 20.30, a Tradate in Villa Truffini è in programma una serata informativa in vista del voto del 22 e 23 marzo, con un appuntamento aperto ai cittadini che vogliono approfondire i contenuti della riforma e le ragioni di chi si oppone.

Le voci del No a Villa Truffini

A prendere la parola saranno le avvocate Marzia Giovannini ed Elisabetta Cioffi, chiamate a esaminare lo stato attuale del sistema giudiziario italiano e a illustrare i punti centrali della riforma costituzionale oggetto del referendum. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione e di analisi critica, illustrando le motivazioni del fronte del No.

Un percorso informativo verso il voto

La serata segna l’avvio di un ciclo di incontri pensati per accompagnare i cittadini verso le urne, favorendo un confronto pubblico su un tema complesso e di forte impatto istituzionale. Il comitato promotore sottolinea l’importanza di una scelta consapevole, fondata sulla conoscenza dei contenuti e delle possibili conseguenze della riforma.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini.