A Castiglione Olona racconti di viaggio e discipline orientali con Marina Adotti

A Castiglione Olona un incontro tra viaggio, racconto e discipline orientali. Venerdì 13 marzo alle 18 l’ex Sala consiliare di piazza Garibaldi, nel centro storico del borgo, ospiterà la presentazione del racconto “Tai Chi nella baia di Halong” di Marina Adotti, inserito nella raccolta “Racconti di Viaggi” pubblicata da Historica Edizioni nel 2025.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e offrirà al pubblico l’occasione di conoscere un’esperienza di viaggio che intreccia scoperta dei luoghi e percorso interiore.

Un racconto tra viaggio e consapevolezza

Nel suo racconto Marina Adotti descrive l’esperienza vissuta nella baia di Halong, in Vietnam, dove la pratica del Tai Chi e del Qi Gong diventa parte integrante del viaggio.

L’autrice racconta come la bellezza del paesaggio, il ritmo lento della navigazione e l’atmosfera delle prime ore del mattino abbiano reso particolarmente significativa una lezione di Tai Chi sul ponte dell’imbarcazione. Un momento che ha unito la scoperta di un luogo iconico dell’Oriente con il percorso di consapevolezza legato alla pratica delle discipline energetiche.

Nel racconto emerge il valore del viaggio non solo come spostamento geografico, ma anche come occasione per riscoprire sé stessi attraverso nuove esperienze e incontri.

Dimostrazione di Qi Gong e Tai Chi

Durante la presentazione è prevista anche una dimostrazione di Qi Gong e Tai Chi a cura della scuola Itcca Italia, che offrirà al pubblico un breve momento pratico per avvicinarsi a queste discipline.

Ingresso libero.