Al Centro Dell’Acqua di Sesto Calende una serata sull’educazione con don Burgio

Venerdì 13 marzo don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria e fondatore dell’associazione Kayros proporrà una riflessione sul ruolo della comunità e degli adulti nel sostenere il percorso di crescita dei ragazzi

La Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende prosegue il suo ciclo di incontri quaresimali 2026 con un appuntamento dedicato al tema dell’educazione e del rapporto con i giovani.

L’incontro è in programma venerdì 13 marzo alle 20.45 nel Salone della Comunità del Centro Studi Angelo Dell’Acqua, in via Indipendenza 7 a Sesto Calende. Ospite della serata sarà don Claudio Burgio, protagonista dell’incontro dal titolo “Il Sale dell’Educare”.

Don Burgio è cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano e fondatore dell’associazione Kayros, realtà impegnata nell’accoglienza e nel sostegno di adolescenti che vivono situazioni di disagio. Nel corso degli anni ha maturato una lunga esperienza accanto a giovani che affrontano percorsi difficili, portando avanti progetti educativi e di inclusione.

La serata sarà l’occasione per riflettere sul significato dell’educazione oggi, sul ruolo degli adulti e delle comunità nell’accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita e sulle sfide che emergono quando si incontrano fragilità, errori e possibilità di riscatto.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.