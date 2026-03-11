Jazz, swing e musica celtica: a Barasso arriva lo “Spring Pop”

Sabato 21 marzo una serata di musica live alla Sala Polivalente per festeggiare l’arrivo della primavera tra concerti e degustazioni locali

Un mosaico di generi musicali per dare il benvenuto alla nuova stagione. Sabato 21 marzo 2026, la Sala Polivalente San Martino di via San Martino 1 a Barasso ospiterà lo “Spring Pop Celtik Swing Ensemble”, una serata dedicata alla musica dal vivo che spazierà dal jazz alle sonorità tradizionali irlandesi.

Il programma musicale

L’evento, che avrà inizio alle ore 21:00, vedrà alternarsi sul palco diverse formazioni: Alex Bioli 4et porterà in sala le atmosfere del grande jazz; Sax Appeals Orchestra farà fare al pubblico un tuffo nel passato con lo swing degli anni ’40; ìTarakan & The Keltaholics suonerà per gli amanti della musica celtica e delle sue ritmiche coinvolgenti; spazio anche al pop con Disguido per completare l’offerta musicale della serata..

Degustazioni e solidarietà

La serata non sarà solo musica. A partire dalle ore 20, in attesa dell’inizio dei concerti, sarà possibile partecipare a una degustazione di amari (protagonisti i prodotti di Rubino Spiriti, il classico Amaro Rubino Bio e il Lunatico) e biscotti locali. L’iniziativa vede la collaborazione di realtà del territorio come la Pro Loco di Casciago, la Pro Loco di Barasso e il Club Europeo Ispra.

L’ingresso al concerto è a libera offerta, permettendo a tutti i cittadini di partecipare a questo momento di condivisione culturale e sociale.