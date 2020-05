Spettacoli, di natura e non, per i bambini nel weekend

Quello tra il 16 e 17 maggio è il fine settimana del BioBlitz, il censimento della biodiversità in lombardia cui quest’anno i bambini possono partecipare anche dai balconi e giardini di casa, immortalando specie selvatiche, animali o vegetali, che un gruppo di esperti provvederà poi a classificare (qui tutte le info).

Tra i temporali di sabato e il cielo prevalentemente sereno della giornata di domenica, i bambini potranno uscire per il secondo weekend di fila dopo la quarantena, ma solo per una passeggiata (i parchi sono aperti ma le aree giochi sono ancora chiuse mentre per la prima volta sono riaperte tutte le ciclabili), sempre accompagnati da un adulto, rispettando le regole della Fase 2 ed evitando assembramenti.

Oltre agli spettacoli della natura si può sempre contare sugli spettacoli online e le tante iniziative fatte di storie, laboratori e attività creative proposte enti e associazioni del territorio.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

ESPLORAZIONI

BioBlitz: adulti e bambini possono partecipare il 16 e 17 maggio al censimento della biodiversità lombarda inviando tramite app o portale iNaturalist foto di specie selvatiche vegetali o animali immortalate anche nei giardini o sui balconi di casa > Come partecipare

Inarzo: nell’Oasi della palude Brabbia aprono i sentieri ma rimangono chiusi il capanno di osservazione e il centro visite, e non sarà possibile parcheggiare lungo la via di accesso alla riserva > Le nuove regole

Varese: il Campo dei Fiori preferisce non porre divieti ma studia un piano per evitare affollamenti sui sentieri più famosi proponendo percorsi e attività alternative > Leggi qui

Tradate: “Facciamo due passi senza una meta precisa. Lo spazio non manca, ma attenzione a distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine”. Questo l’invito del presidente del Parco Pineta ricco di boschi, prati e sentieri > Scopri di più

Saronno – Lomazzo: il Parco del Lura ha riaperto i suoi sentieri e propone una serie di laboratori ed esplorazioni per scoprire la meraviglia della biodiversità, anche sui balconi e nei giardini di casa > Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

Besozzo: l’arte surreale di Magritte illustra (e ispira) “Il naso del signor Magritte“, la nuova favola dell’ex docente e nonna Angela Fiegna, pensata per avvicinare i nipotini (e tutti i bambini) al mondo dell’arte in modo divertente > Scopri di più

Vedano Olona: è nato in settimana il “Binomio suonato”, progetto ispirato a Rodari

e creato dall’autrice Giuditta Campello e il chitarrista Claudio Cornelli che pubblicano ogni settimana una “storia suonata”, con diverse attività proposte ai bambini > Leggi qui

Varese: i ragazzi della 2^ liceo economico sociale del Maria Ausiliatrice di Varese pubblicano ogni giorno sui social le loro favole originali perché i genitori possano leggerle ai loro bambini > Scopri di più

Tradate: l’associazione culturale Oplà ogni venerdì offre ai bambini un audio racconto da ascoltare ad occhi chiusi e poi disegnare, lasciando volare la fantasia per creare tutti insieme le illustrazioni di un inedito FavoLibro > l’iniziativa

Cazzago Brabbia: proseguono (e sono già oltre 70) le “storie virali” condivise sui social da Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese. Una lettura teatrale al giorno, attingendo ad albi illustrati, teatro kamishibai, burattini e diverse tecniche di narrazione > Guarda qui

Fagnano Olona: nei video LiberaMente Libri di CRT Teatro educazione la lettura animata del libro è punto di partenza per raccontare e raccontarsi con diversi linguaggi artistici e tanta immaginazione, dando vita a piccoli e originali spettacoli > Il progetto

Azzate: doppio appuntamento con le audio-favole della Piccola compagnia instabile ogni mercoledì, alle ore 16 “per merenda” e alle 20.30 per la buona notte > Leggi qui

Valle dei Mulini: le 44 biblioteche del Varesotto aderenti alla rete Valle dei Mulini mantengono viva la passione dei piccoli lettori con una serie di letture ad alta voce > Leggi di più

Samarate: una lettura al giorno è proposta dai volontari del “Samarate loves books, per grandi e piccini > Leggi qui

Varese: “Davide&Ernesto show” è l’intrattenimento social creato dal Cappellaio Matto con maghi, giocolieri, animatori e tanta musica in diretta, da casa, dal lunedì al venerdì alle ore 16.30 > Per saperne di più

Venegono Inferiore: due laureande in pedagogia affidano alla scimmietta Hug piccoli racconti di poche parole con giochi, storie e consigli che aiutano i bambini e i genitori a vivere meglio la quarantena > Scopri di più

Fagnano Olona: ogni sabato alle ore 16 l’associazione Otium rinnova l’appuntamento social con le avventure d’arte di “Olio il pittore e Titì” che condivide lo spazio con tante piccole “storie fatte in casa” > Qui tutti i dettagli

LABORATORI

Varese: genitori e figli insieme, tra fiabe ed emozioni con “Il paese delle emozioni” (6-7 anni) e “L’officina delle fiabe” (8-10 anni) nei pomeriggi di sabato 16 e 30 maggio e 13 giugno > Come partecipare

Busto Arsizio: i musei della città aderiscono alla Museum Week con contributi speciali a intervallare, sulla pagina fb della didattica museale, tra un giocolab e l’altro > L’iniziativa

Gallarate: il MA*GA affida ai social i suoi laboratori per i più piccoli Lab Inside, sempre legati all’arte contemporanea, tra forme, colori, segni e anche concetti > La proposta

Jerago con Orago: ripartono a maggio, ogni sabato alle ore 10, le attività per bambini della biblioteca con “Letture a tutto schermo” via social della bibliotecaria Katia che proporrà ogni settimana la lettura di un albo illustrato, seguita da un laboratorio a tema sempre diverso > Come partecipare

Tradate: il Parco Rile Tenore Olona e il Parco Pineta di Tradate portano la natura dentro ogni casa ad esempio rendendola “più accogliente” con la costruzione di un “bug hotel”, un rifugio per insetti da mettere in balcone > Leggi qui

Crosio della Valle: i docenti dell’Accademia Camille SaintSaëns propongono una serie di video per condividere in famiglia giochi e momenti costruttivi basati sui suoni > Scopri di più

SFIDE DI CREATIVITÀ

Varese 4U: prorogato fino al 10 giugno il contest per disegnare la Mascotte Archeo di Varese 4U ispirata ai siti archeologici del nostro territorio. alla sfida possono partecipare bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni inviando il loro disegno a bambini@varesenews.it > Maggiori informazioni

Fagnano Olona: la scrittrice Laura Orsolini propone ai lettori del suo ultimo romanzo “Play” un concorso per creare il trailer del libro. In palio, naturalmente, tanti libri > Per saperne di più

Viggiù: si intitola “La vera forza è nei bimbi” il contest promosso dalla Protezione civile di Viggiù chiede ai bambini sostegno con un disegno. Una sorpresa è prevista per ogni partecipante “appena sarà possibile” > Come partecipare

Valli dei Mulini: le 44 biblioteche aderenti alla rete propongono ai bambini di scrivere una storia a 4 mani con Luis Sepulveda, a partire dall’incipit della “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, scrivendone o disegnandone la seconda e ultima pagina > Scopri di più

Gavirate: la Biblioteca civica di Gavirate propone a bambini e ragazzi di giocare con due Favole al telefono di Rodari (di cui si celebrano nel 2020 i 100 anni dalla nascita e che visse per un periodo proprio a Gavirate), ambientate proprio sulle rive del Lago di Varese. La sfida è illustrare questi due racconti e stravolgerne i finali > Come partecipare

Besozzo: il concorso lanciato dal Comune e coop Eureka si intitola “Il mio tempo…in questo tempo” ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni chiamati a raccontare con disegni, scritti e canzoni il loro stare a casa > Leggi di più

Gorla Maggiore: l’Amministrazione comunale ha lanciato il concorso “L’importanza delle piccole cose” riservato ai bambini e ai ragazzi del paese, con lo scopo di dar sfogo alla loro fantasia durante l’emergenza Coronavirus con creatività manuale o digitale > Qui tutti i dettagli

Gavirate: l’associazione Arte Diem lancia il concorso letterario “Io resto a casa e scrivo una storia”, rivolto a bambini e ai ragazzi per aiutare le famiglie e promuovere la narrazione biografica a tema “Avventure di un virus” > Come partecipare

SPORT

All’aperto: Una nuova delibera regionale autorizza dal venerdì 8 maggio le attività sportive individuali all’aria aperta tra cui equitazione e atletica. Ma rimangono diversi paletti > Per saperne di più

Varese: l’appuntamento con i giochi circensi da fare in casa è per tutti i bambini, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Kabum, ogni venerdì alle ore 17 > Leggi qui

Basket: creato da un gruppo di istruttori “Home Basket League” è il torneo di minibasket si gioca on line da casa via Zoom, da Cantello a Lecce per il divertimento dei piccoli atleti > Tutte le info

Calcio: si chiama “Keep fit! Play at home” il programma di allenamento a disposizione dei piccoli calciatori chiusi in casa e che possono affinare le proprie abilità in soggiorno o in corridoio (in tutta sicurezza, anche per l’arredo), con bottiglie di plastica, palloncini e “attrezzi improvvisati” > Scopri qui video e attività

FUTURI GENITORI

Gallarate: L’associazione Il Melograno propone alle coppie in attesa un corso-preparto online, assieme a una serie di video gratuiti con esercizi e approfondimenti sulla gravidanza. Attivo anche un servizio di consulenza e sostegno gratuito per neo-genitori, allattamento e videotutorial per letture e attività da proporre ai più piccoli > Scopri tutte le iniziative

Induno Olona: gravidanza e puerperio seguiti passo passo dalle ostetriche domiciliari di Casa Maternità, con videocorsi online, consulenze via chat e videoconferenze online per condividere gioie, dubbi e preoccupazioni nel cerchio con le altre mamme > Leggi di più