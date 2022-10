Appuntamento con la Sagra della Zucca a Fagnano Olona

Domenica 9 ottobre l’evento al Castello Visconteo con tante iniziative, anche per i più piccoli, e l’attesa risottata

Il conto alla rovescia della Sagra della Zucca 2022 di Fagnano Olona è iniziato. Domenica 9 ottobre si parte dalle ore 11, con l’intrattenimento di pratica Yoga Street adatto a tutte le persone. Alle 11,30 aprirà lo stand per l’aperitivo e dalle ore 12 si potrà assaggiare la polenta con i bruscitt. Alle ore 15 un momento gioioso con gli amici a 4 zampe, che per l’occasione verranno anche pettinati. Non si tratta di un concorso formale, ma sarà una cosa giocosa e comunque verrà premiato il così detto cane dei tuoi sogni. Subito dopo si terrà una sfilata di gioielli e verranno spiegate al pubblico le varie proprietà e il significato delle pietre preziose.

La madrina di questa parte del programma, sarà Gloria Perin, che il mese scorso si è piazzata tra le 4 miss mamma d’Italia. Bella e solidale, poiché si è prestata volentieri, mettendo a disposizione la sua professionalità da volontaria. Dalle ore 17 in poi si parte con la tradizionale risottata.

Tutta la zona del Castello sarà chiusa al traffico per dare spazio all’area giochi dei bambini, ci saranno i gonfiabili e altre forme di intrattenimento grazie ad altre preziose volontarie . All’interno del Castello non mancheranno zucche , mele, dolci, caldarroste e in più ci saranno esposti i bonsai dell’associazione “amici dei bonsai”