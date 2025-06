Dracula e i vampiri protagonisti della “Notte bianca del Lettore” di Varese

Sabato 28 giugno, la Biblioteca Civica di Varese e i Giardini Estensi accoglieranno l’edizione 2025 della Notte Bianca del Lettore, un evento a ingresso gratuito che offre una varietà di attività pensate per bambini, adolescenti, adulti e famiglie. L’iniziativa si inserisce nel progetto Biblio Hub, promosso dalla Biblioteca Varese e Totem e ostenuta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, mira a creare uno spazio di cultura, partecipazione e narrazione, anche grazie alla collaborazione con altri soggetti locali.

Il tema di quest’edizione è il vampiro, una figura che attraversa il mito, la letteratura e il cinema, ma anche la scienza. Il programma, che si sviluppa in due atti, affronterà il tema del vampiro da diverse prospettive, dalle leggende popolari alle indagini scientifiche, fino all’immaginario collettivo legato al cinema horror e alla cultura popolare.

Nel pomeriggio, i partecipanti potranno immergersi in attività creative e educative, come laboratori per bambini, incontri sulla psicologia delle relazioni tossiche e conferenze sulle origini storiche e scientifiche della figura del vampiro. Dopo il tramonto, dalle ore 21.19, quando le ombre inizieranno a calare sui Giardini Estensi, l’atmosfera si farà più immersiva: proiezioni, letture dark, giochi di ruolo e performance musicali trasporteranno i partecipanti in un viaggio tra il mistero e l’immaginazione.

«Lo scopo di Biblio Hub è quello di portare i giovani in biblioteca – spiegano gli organizzatori Massimo Lazzaroni di Totem con Lucia Agostinelli e Valentina Marocco della biblioteca civica -. Abbiamo pensato al programma dividendolo in due, partendo dal Dracula di Stoker: prima del tramonto e poi dopo le 21.19 con tutti gli eventi per i più grandi. L’asse portante saranno le letture, cinque momenti con estratti e ringraziamo biblioteca perché alcune verranno fatte nei sotterranei per farle diventare ancora più spaventose. Ci saranno attività di vario tipo, anche legate al cinema con due proiezioni. Prima del tramonto ci saranno iniziative e un laboratorio per bambini e giochi di ruolo dal vivo a gruppi. Ci sarà poi una conferenza sui vampiri e altri appuntamenti scientifici. Invitiamo tutti a iscriversi tramite Eventbrite (qui il link, ndr)».

L’assessore alla cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia: «Per me il Dracula di Stoker è stato il romanzo più impressionante di quella età. Sottolineo la felice vivacità che si è attivata in biblioteca negli ultimi anni e il grande numero di iniziativa. Oggi è un luogo di attivazione sociale e promozione culturale e questo si sta dimostrando fruttuoso. Spero che queste iniziative possano continuare nel tempo».

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.bibliotecavarese.it.