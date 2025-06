Notte Bianca del lettore: Dracula e altri vampiri in Biblioteca a Varese

L’iniziativa è pensata per bambini, adolescenti, adulti e famiglie, con percorsi differenziati e accessibili. Dall’approccio educativo e creativo del pomeriggio, alle indagini scientifiche e letterarie per i più grandi, fino alla dimensione cinematografica e immersiva del dopo tramonto e la musica nella notte

La Biblioteca Civica e i Giardini Estensi di Varese diventano scenario suggestivo per una giornata fuori dal comune: il 28 giugno (a partire dalle 15) arriva la Notte Bianca del Lettore, un evento a ingresso gratuito che unisce cultura, spettacolo e divulgazione intorno a un’unica creatura protagonista dell’immaginario collettivo da secoli — il vampiro. Dai racconti di Dracula al vampirismo in natura, dai film horror al teatro itinerante, il programma si sviluppa in due atti: prima del tramonto, con attività per bambini, famiglie e curiosi; dopo il tramonto (ore 21:18), quando le ombre si allungano e le storie prendono vita nel buio.

PRIMA DEL TRAMONTO | EVENTI PER TUTTE LE ETÀ

“Il Castello dei Vampiri” – Laboratorio creativo per bambini

Ore 16.00 e 18.00 | Biblioteca – Sala Bambini | 6–12 anni

Due turni per costruire castelli gotici con materiali di recupero, esplorando miti e leggende. A cura della Cooperativa Sociale L’Aquilone.

“Vampiri energetici” – Psicologia delle relazioni tossiche

Ore 15.30 | Biblioteca | dai 18 anni

Un incontro con lo psicoterapeuta Andrea Braga su come riconoscere (e gestire) dinamiche relazionali che ci prosciugano.

“Indagine sul Vampiro” – Vampiri tra storia, mito e scienza

Ore 17.00 | Sala Morselli | dai 14 anni

L’antropologo forense Matteo Borrini, celebre per la scoperta della “vampira di Venezia”, ci guida tra cronache, archeologia e credenze.

“Nel cuore di Dampyr” – Incontro con regista e sceneggiatore

Ore 18.30 | Sala Morselli | dai 14 anni

Dietro le quinte del film tratto dal fumetto cult Bonelli, con il regista Riccardo Chemello e lo sceneggiatore Alberto Ostini.

“Leggendo Dracula” – Prima lettura teatrale itinerante

Ore 18.00 e 19.30 | Ritrovo in biblioteca | dai 10 anni

Letture drammatizzate del romanzo di Bram Stoker a cura dell’Associazione L’Oblò, tra musica dal vivo e interpretazione teatrale.

“Love Song for a Vampire” – Il vampiro al cinema tra desiderio e identità

Ore 20.00 | Sala Morselli | dai 14 anni

Con la critica e autrice Gabriella Giliberti, dai Dracula gotici ai Twilight postmoderni.

DOPO IL TRAMONTO LE ORE DI VAMPIRE E VAMPIRI

Ore 21:18 – Il sole tramonta e la notte prende forma. Da questo momento in poi, il vampiro si fa protagonista.

“Fuga dal Castello di Dracula” – Esperienza LARP

Dalle 20.00 alle 24.00 ogni 30 minuti | Biblioteca | dai 12 anni

Un gioco di ruolo dal vivo per piccoli gruppi: enigmi, atmosfere gotiche, prove da superare per uscire dal castello. A cura di Ethernia Live.

“Vampiri in natura” – Dialogo tra scienza e immaginario

Ore 21.30 | Sala Morselli | dai 14 anni

I biologi Andrea Locatelli e Andrea Bellati raccontano pipistrelli, zanzare e predatori ematofagi. In contemporanea: degustazione di infusi rossi a cura di Tea in Italy.

“Leggendo Dracula” – Continuano le letture notturne

Ore 21.19 / 22.30 / 23.30 | Ritrovo in biblioteca | dai 10 anni

Il romanzo prende vita al calar del sole, in ambienti misteriosi della biblioteca e del parco.

“Dampyr: il film” – Proiezione e incontro

Ore 22.00 | Tensostruttura Giardini Estensi | dai 14 anni

Il dark fantasy tratto dal fumetto cult Bonelli. Introducono il film Riccardo Chemello e Alberto Ostini.

“Nosferatu sonorizzato dal vivo” – Cinema e musica elettronica

Ore 1.00 | Tensostruttura Giardini Estensi | dai 18 anni

Il capolavoro espressionista di F.W. Murnau proiettato con sonorizzazione live di Djelso. Un’esperienza sinestetica e notturna da non perdere.

INFO E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria consigliata.

Programma dettagliato e aggiornamenti disponibili sul sito del Comune di Varese. Info > https://www.eventbrite.com/cc/notte-bianca-del-lettore-2025-4297643

UN EVENTO PER TUTTI

La Notte Bianca del Lettore è pensata per bambini, adolescenti, adulti e famiglie, con percorsi differenziati e accessibili. Dall’approccio educativo e creativo del pomeriggio, alle indagini scientifiche e letterarie per i più grandi, fino alla dimensione cinematografica e immersiva del dopo tramonto e la musica nella notte. Un invito ad attraversare il confine tra luce e oscurità… leggendo.

La notte bianca del lettore è una delle azioni del progetto BIBLIO HUB realizzata da Totem e Biblioteca Varese. BIBLIO HUB nasce da una co – progettazione con i soggetti attivi sul territorio e propone uno spazio biblioteca generatore di senso, di cultura e di partecipazione. Filo conduttore di tutte le attività proposte è la forza della “narrazione”, sia essa prodotta durante i corsi, sia essa scoperta nei libri e nelle storie degli altri. Il progetto è finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.