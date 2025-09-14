A Castiglione Olona torna Hamlet Synthesized: tre giorni di musica elettronica tra suoni, forme e paesaggi

Dal 19 al 21 settembre 2025, il borgo storico di Castiglione Olona si trasforma in un laboratorio sonoro con la terza edizione di Hamlet Synthesized – Festival di Musica. Un evento dedicato alla sperimentazione elettronica che intreccia musica, architettura e paesaggio urbano.

Geometrie del suono: il tema 2025

Il sottotitolo di quest’anno è “Geometrie del Suono”, una chiave di lettura visiva e concettuale per raccontare le giornate del festival, ognuna rappresentata da una forma geometrica: cerchio, triangolo, esagono. Tre simboli per indicare traiettorie sonore e sociali differenti, distribuite in vari luoghi del centro storico.

Il programma del festival

Venerdì 19 settembre – Il Cerchio

Alla Corte del Doro, dalle 18.30 alle 21.00, si parte con i concerti di AndromacA e Natura Ipnotica, preceduti dalla visita al Museo Arte Plastica (MAP). Il biglietto cumulativo è di 10 euro.

Sabato 20 settembre – Il Triangolo

Alle 17.00 vernissage artistico, poi dalle 18.00 spazio a Sunset Music, performance elettroniche con aperitivo. La serata si accende alle 21.00 con “Around”, evento dance/house/techno con Gutemberg, Tommaso Caracciolo, Ennio Bellisario, LorenSol e il collettivo URUNTUBOHRO Project. Biglietto d’ingresso 3 euro.

Domenica 21 settembre – L’Esagono

Dalle 10.00 mercatino dedicato a vintage, musica, libri ed elettronica. In mattinata anche il laboratorio “Te lo provi e te lo suoni” e la conferenza Nomus su Russolo e la grafica sonora.

Nel pomeriggio spazio a un’antologia di performance live e, dalle 20.00, lo spettacolo finale “Sinestesie”, con la mostra “Pictorial Turn” curata da Cesare Camardo e i live di Our Beauty in the Fire, Ermanno Librasi & José Joaquín Beeme, R.o.H.S. e InBlue. Ingresso 3 euro.

Mostra collettiva e luoghi del festival

Durante tutti e tre i giorni sarà visitabile la mostra collettiva presso l’Ex Sala Consiliare. Le attività si terranno tra Corte del Doro, Piazza Garibaldi, Ex Sala Consiliare e Pio Luogo. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno al coperto. Il festival è patrocinato dal Comune di Castiglione Olona.