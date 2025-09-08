A Luino con Luca Saltini e il suo libro “Sarà la Montagna”

Si è tenuta domenica 7 settembre 2025 a cura del Comune di Luino e con la collaborazione dell’associazione “I sassi di Lago” la presentazione del volume “Sarà la Montagna” (Neri Pozza editore) di Luca Saltini presso il magnifico parco della biblioteca civica di Villa Hussy di Luino.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Luino, Enrico Bianchi, del consigliere comunale e presidente della commissione welfare del Comune di Luino Paolo Portentoso e della responsabile della biblioteca civica di Luino Simona Maltese, si è entrati nel vivo dell’incontro.

Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane, ha dialogato con l’autore Luca Saltini, dottore di ricerca in Storia e responsabile scientifico della Biblioteca Cantonale di Lugano. Le domande hanno spaziato tra vari argomenti: da dove provenga l’ispirazione per lo scrittore, quale sia il rapporto tra il salire in montagna e il trascendente, la descrizione dei protagonisti Silvia el Franz e quale sia la tipologia di montagna preferita dell’autore.

Al termine del dialogo tra Franzetti e Saltini, vi sono state numerose domande e interventi da parte del pubblico, che era presente in quantità e qualità notevoli. Erano presenti, tra gli altri: il consigliere comunale di Luino e presidente della Commissione Territorio Giuseppe Cutrì, il già consigliere di Luino Pietro Agostinelli, la vicesindaca di Maccagno con Pino e Veddasca Patrizia Villani, il già sindaco di Varese e già europarlamentare Raimondo Fassa, il consigliere di Cassano Valcuvia e membro del Comitato Giovani delle Regioni Europee Lorenzo Vigo, il presidente del gruppo ciclistico AVIS Luino Alessandro Spozio, la presidente de “I costruttori di pace” Maria Terranova, il coordinatore del dottorato in Diritto e Scienze Umane dell’università degli Studi dell’Insubria Giulio Mauro Facchetti e la direttrice del Dipartimento DISUIT dell’Università degli Studi dell’Insubria Paola Biavaschi. È stato un magnifico pomeriggio, in cui tutti i presenti, baciati dal Sole e all’ombra di una splendida e secolare pianta di Canfora, hanno potuto ammirare lo spessore culturale e umano di Luca Saltini, scrittore di eccellente livello.

Momenti di respiro culturale come questo sono linfa vitale per una comunità come quella Luinese. Potremmo sintetizzare il pomeriggio col motto dell’Illuminismo: “Sapere aude” (Osa sapere, abbi il coraggio di conoscere).