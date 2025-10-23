A Cogliate il “Corteino pro Palestina”, una camminata per la pace e i diritti umani

Un pomeriggio di partecipazione, condivisione e impegno civile. Domenica 26 ottobre a Cogliate si terrà il Corteino pro Palestina, una manifestazione dal basso per ribadire il valore della pace e dei diritti umani universali, e per chiedere lo stop alle violenze in Medio Oriente.

Il ritrovo è fissato per le 15.00 nella zona industriale di via Montello, nei pressi del campo sportivo. Da lì, alle 15.30, partirà il corteo che attraverserà le vie del paese per concludersi alle 16.30 con un presidio nel parchetto di via De Gasperi.

Gli organizzatori invitano a portare con sé “voce per gridare e strumenti da suonare; tè caldo, torte e biscotti da condividere; una tazza personale, per non creare rifiuti; amici, parenti e anche animali, in uno spirito di apertura e accoglienza”.

Il messaggio che accompagna il Corteino è chiaro: «Viva la pace, che non è immediata, non è scontata». Per questo motivo, gli organizzatori chiedono espressamente di lasciare a casa odio, indifferenza, violenza e ideologie di parte, per vivere un momento di incontro autentico, al di là delle fazioni e nel rispetto delle persone coinvolte nel conflitto.

Durante la manifestazione sarà possibile contribuire a una raccolta fondi destinata all’Ong Terres des Hommes Italia, impegnata in progetti umanitari nei territori colpiti. La trasparenza sarà totale: la somma raccolta e i dati relativi verranno pubblicati sui canali social legati all’iniziativa, come quello di @attivismozero.sbatti

