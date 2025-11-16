Varese News

Tempo Libero

Induno Olona

“Il Giardiniere del Bosco”: Daniele Luppi presenta il suo libro a Induno Olona

Cislago - Il Plis Bosco del Rugareto
Incontri

27 Novembre 2025

Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 21, il Cinema Teatro Mons. Comi di Induno Olona ospiterà la presentazione del libro “Il Giardiniere del Bosco” di Daniele Luppi, giardiniere e formatore varesino che da oltre quarant’anni si prende cura del verde come spazio di crescita personale e collettiva.

Nato a Varese nel 1968, Luppi si definisce «giardiniere da sempre»: un ruolo che va oltre la cura delle piante e si estende alla coltivazione di relazioni, comunità e nuove generazioni. Nel suo libro intreccia racconti ed esperienze in cui la terra diventa maestra di pazienza, ascolto e responsabilità, e i suoi allievi — come giovani germogli — imparano a mettere radici nel sapere e nello spirito.

“Il Giardiniere del Bosco” non è solo un libro sul paesaggio e la natura, ma una riflessione profonda su educazione, cura e accoglienza: ogni persona, come ogni pianta, cresce meglio se accolta e coltivata con attenzione nel tempo. La serata sarà un’occasione per ascoltare direttamente dalla voce dell’autore il suo originale approccio al rapporto tra formazione e ambiente, in un dialogo aperto con il pubblico.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero +39 333 42 41 343 (Riccardo).

16 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.