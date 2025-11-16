“Il Giardiniere del Bosco”: Daniele Luppi presenta il suo libro a Induno Olona

Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 21, il Cinema Teatro Mons. Comi di Induno Olona ospiterà la presentazione del libro “Il Giardiniere del Bosco” di Daniele Luppi, giardiniere e formatore varesino che da oltre quarant’anni si prende cura del verde come spazio di crescita personale e collettiva.

Nato a Varese nel 1968, Luppi si definisce «giardiniere da sempre»: un ruolo che va oltre la cura delle piante e si estende alla coltivazione di relazioni, comunità e nuove generazioni. Nel suo libro intreccia racconti ed esperienze in cui la terra diventa maestra di pazienza, ascolto e responsabilità, e i suoi allievi — come giovani germogli — imparano a mettere radici nel sapere e nello spirito.

“Il Giardiniere del Bosco” non è solo un libro sul paesaggio e la natura, ma una riflessione profonda su educazione, cura e accoglienza: ogni persona, come ogni pianta, cresce meglio se accolta e coltivata con attenzione nel tempo. La serata sarà un’occasione per ascoltare direttamente dalla voce dell’autore il suo originale approccio al rapporto tra formazione e ambiente, in un dialogo aperto con il pubblico.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero +39 333 42 41 343 (Riccardo).