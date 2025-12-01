Varese News

Busto Arsizio, a Villa Calcaterra il convegno “L’inclusione si fa solo insieme”

Mercoledì 3 dicembre un incontro aperto alla cittadinanza per riflettere sui diritti delle persone con disabilità e sulla legge regionale per la vita indipendente

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Comune di Busto Arsizio promuove un appuntamento dedicato all’ascolto, al confronto e all’azione: il convegno “L’inclusione si fa solo insieme”, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 17.30, si terrà presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70.

Organizzato in collaborazione con Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità, l’evento rappresenta un momento di sensibilizzazione e condivisione sul diritto alla vita indipendente, affrontato in chiave normativa, sociale e territoriale.

Conoscere la Legge 25 per costruire comunità inclusive

Obiettivo principale del convegno è far conoscere la Legge regionale 25, che sancisce il diritto alla vita indipendente e promuove politiche di inclusione sociale per le persone con disabilità. Un testo fondamentale che va tradotto in pratiche concrete, partecipate e condivise tra enti pubblici, associazioni, famiglie e cittadini.

L’incontro si propone anche di favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, operatori, volontari e enti gestori dei servizi, con l’obiettivo di: superare la frammentazione degli interventi, valorizzare le buone pratiche già attive in Lombardia, contrastare l’isolamento sociale delle persone con disabilità, rafforzare le reti di collaborazione locali.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede i seguenti contributi: Giovanni Merlo (Ledha): “Riforme in movimento”, Gemma Donati (AIAS Busto Arsizio A. Tosi ETS): “Comuni alla prova”,  Nicoletta Beschin (ASST Valle Olona): “La sfida dell’integrazione”, Danilo Cozzi (Anffas Busto Arsizio): “Questione di diritti”.

Partecipazione gratuita e aperta a tutti

L’ingresso è libero. Per partecipare è possibile contattare il numero 0331 390 173 oppure scrivere a volontariato@comune.bustoarsizio.va.it.

