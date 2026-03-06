Creanza ha il sapore della primavera: a Ville Ponti di Varese una domenica con artigiani e pasticceri

Domenica 15 marzo Villa Andrea di Ville Ponti, a Varese, si trasformerà in un grande spazio dedicato alla creatività e ai sapori della tradizione con l’evento Creanza e la Signora Colomba.

Una giornata pensata per il pubblico di tutte le età che unisce alto artigianato, pasticceria d’eccellenza e iniziative solidali, portando negli storici saloni della villa oltre ottanta artigiani e alcuni dei più noti maestri pasticceri del territorio. Tra esposizioni, degustazioni, laboratori per bambini e attività nel parco, l’appuntamento diventa un vero e proprio viaggio tra il fascino del fatto a mano e i profumi della Pasqua. Un appuntamento oramai conosciuto e amato dal pubblico che rinnova il suo appuntamento il 15 marzo.

A presentarlo nella sala Matrimoni del Comune di Varese il vicesindaco Ivana Perusin, con l’organizzatrice Anita Romeo e il pasticcere Claudio Colombo. «Un evento che ha una attrattività anche fuori provincia, oramai consolidato e siamo molto contenti di questa manifestazione», sottolinea Perusin ringraziando anche i pasticceri protagonisti ancora una volta mettendo in campo la loro arte.

Il fascino del “fatto a mano”

Gli espositori di questa edizione saranno 80. Artigiani selezionati daranno vita a un percorso espositivo unico. Dalla sartoria ricercata ai gioielli d’autore, passando per l’home decor, la ceramica, gli articoli per bambini e l’illustrazione: ogni oggetto esposto racconta una storia di passione e cura del dettaglio. Un’occasione rara per scoprire pezzi unici e incontrare i talenti che stanno dietro ogni creazione. A questi si andranno ad aggiungere altre 30 realtà nel parco della villa tra associazioni e momenti di svago e creatività per tutti.

La Prelibata Pasticceria

Il secondo piano della Villa sarà interamente dedicato alla “Signora Colomba”. I maestri pasticceri, fra i più rinomati del territorio (Bacilieri, Belli, Buosi, Cardy, C’est la Vie, Colombo, DEC, Dolcearte, Origini, Rock Love Bake, Sara e Mariano) presenteranno le loro interpretazioni del dolce pasquale. Degustazioni di colombe artigianali, declinate tra tradizione e innovazione, accompagneranno i visitatori in una vera e propria celebrazione dei sapori autentici.

Un evento per tutte le età che fa anche bene al cuore

La giornata è pensata infatti per accogliere l’intera famiglia:

•⁠ ⁠Creatività per i più piccoli: Dalle 15:00 alle 17:30, la Pasticceria Colombo guiderà i bambini in laboratori di decorazione uova e creazione di cioccolatini (prenotazione via mail scrivendo a: ordini@pasticceriacolombo.com).

•⁠ ⁠Solidarietà in gioco: Il parco ospiterà una grande caccia alle uova organizzata dall’Associazione La Casa del Giocattolo Solidale. Il ricavato delle iscrizioni (che avverranno per tutta la giornata direttamente al loro stand nel parco) sosterrà i minori in condizioni di fragilità.

•⁠ ⁠Impegno sociale: L’evento ospiterà importanti realtà del terzo settore (La Casa del Giocattolo Solidale odv, C.A.O.S. odv, Medici Senza Frontiere, Amico Fragile odv, L’Arca cooperativa sociale) per dare voce ai loro progetti di tutela e assistenza. Esperienza di gusto all’aria aperta Per chi desidera godersi l’atmosfera primaverile, il parco ospiterà una zona food dedicata a pranzi, merende e aperitivi all’aperto, mentre la caffetteria al secondo piano accoglierà gli ospiti sin dal mattino con ricche colazioni. In caso di maltempo l’area food sarà situata al piano 2. In caso di pioggia tutta la zona ristorazione sarà collocata al piano 2.

Info e dettagli

•⁠ ⁠Data: 15 Marzo 2026

•⁠ ⁠Luogo: Villa Andrea di Ville Ponti, P.zza Litta 2, Varese

•⁠ ⁠Orario: Dalle 10:30 alle 19:30 •⁠ ⁠Ingresso: 3 € (acquistabile sul posto). Gratuito per bambini fino ai 12 anni e persone con disabilità.

•⁠ ⁠Note: Gli amici a quattro zampe non possono entrare nei saloni della Villa, ma saranno i benvenuti nel parco.

Contatti e Prenotazioni: Informazioni generali: creanzacreative@gmail.com Laboratori bambini: ordini@pasticceriacolombo.com Social: @creanza_creativemarket.