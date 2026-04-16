A Gemonio vanno in scena le Olimpiadi della musica

Le squadre di cinque bande musicali e di un coro si sfidano con una serie di giochi dedicati alle sette note. Domenica 19 aprile il campo sportivo e l’area feste di Gemonio (via Curti) ospiteranno le “Olimpiadi della musica” organizzate dal Corpo Musicale Gemoniese nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni di attività.

Il programma prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo e il raggruppamento per la sfilata inaugurale. Alle 10.00 partirà la sfilata, seguita dall’inaugurazione ufficiale dei giochi, arricchita da un momento significativo: la presentazione dell’annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane per celebrare l’anniversario.

Dalle 10.30 entreranno nel vivo le attività con l’avvio dei giochi, che vedranno protagonisti musicisti e gruppi in una sfida all’insegna dell’abilità e dello spirito di squadra. A contendersi la vittoria saranno cinque bande del territorio (Rasa di Varese, Cittiglio con Casalzuigno, Caravate con Leggiuno, Laveno e Gavirate) e il Coro della Speranza della locale comunità pastorale. Musici e cantori si affronteranno in una serie di “discipline” quali la bandiera musicale, il metronomo umano, il memory e altre che hanno in comune tra loro l’ispirazione di tipo musicale.

Alle 12.45 è prevista una pausa pranzo con aperitivo e possibilità di gustare panino con salamella, tomino e patatine. Lo stand gastronomico resterà attivo per tutta la durata dell’evento, accompagnando i partecipanti e il pubblico fino al termine della manifestazione.

Nel pomeriggio, dalle 13.30, i giochi riprenderanno per concludersi alle 15.30 con le premiazioni finali, momento che sancirà i vincitori di questa originale “olimpiade” tra bande.