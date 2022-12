A Solbiate Olona un Natale di emozioni

Un lavoro corale che ha unito tutta la comunità, pronta ad emozionarsi per l’arrivo del Natale.

A Solbiate Olona domenica 18 dicembre è tutto pronto per i festeggiamenti che animeranno il paesino della valle Olona, onquistando grandi e piccini.

Questo il programma della giornata:

10:30 Apertura mercatini

11:00 – 12:00 Angolo di Natalina con trucchi e tattoo di Natale

11:30 Lo Zampognaro per le vie del paese

12:00 – 14:30 Pranzo al caldo presso salone del G.A.S. (Piazza Gabardi)

Dalle 14:00:

– Coro alpino natalizio Rosa delle Alpi

– Sbandieratori di Ferno

– Villaggio di Babbo Natale

– Dimostrazione di manovre di disostruzione pediatrica e massaggio cardiaco (CRI Busto Arsizio)

14:30 Fabbrica dei dolcetti magici e laboratorio delizioso

15:30 Casa di Babbo Natale e ufficio postale con gli elfi

16:30 Baby dance con i personaggi di Natale

17:30 Chiusura Mercatini

Presso lo stand Pro Loco si potrà scoprire i corsi del 2023 e regalarli per Natale con il buono creato appositamente e votare la bancarella preferita, che alla chiusura verrà premiata. Un modo per sostenere la sempre attiva Associazione che tanto fa per il paese.

Infine sarà possibile visitare il maestoso presepe in legno creato dai Mastrartisti.