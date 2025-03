A ville Ponti di Varese arriva il Creanza Spring Market, con la Signora Colomba

Domenica 6 aprile torna a Ville Ponti di Varese il Creanza Creative Market, con un’edizione tutta dedicata alla Pasqua: si tratta del “Creanza Spring Market & Signora Colomba” che vedrà insieme 80 espositori, selezionati come il team di Creanza sa fare, e 12 tra i pasticceri più rinomati della provincia che, dopo i successi delle edizione del “Signor Panettone” si riproporranno con la “Signora Colomba”. L’evento si svolgerà all’interno della villa e, se il meteo lo permetterà, anche nel parco.

Gli artigiani di Creanza esporranno abbigliamento sartoriale, gioielli, accessori, articoli per bambini, illustrazioni, complementi d’arredo e oggetti di design. «Il nostro obiettivo è valorizzare ciò che è fatto a mano, con maestria artigiana e vena artistica, offrendo al pubblico creazioni che non trovano da altre parti – spiega Anita Romeo, fondatrice di Creanza – E i numeri dei visitatori ci incoraggiano a proseguire su questa strada: agli eventi Creanza sono arrivati, in uno solo giorno, da 2500 a 8000 visitatori. Solo la scorsa settimana, l’evento di Besozzo ha accolto 5000 persone. Forse è anche merito del fatto che non ci limitiamo a dare spazio all’artigianato, ma scegliamo luoghi simbolo della città, valorizzandone anche l’architettura e i giardini».

ARRIVA AL CREANZA ANCHE LA SIGNORA COLOMBA

Al secondo piano della villa, alcuni tra i più noti e quotati pasticceri della provincia proporranno questa volta le loro colombe artigianali, con la formula già ben nota e apprezzata del Signor Panettone: prezzi uguali per tutti e pezzature differenziate: da 500, 750 e 1000 grammi. « Il signor panettone, e ora sono sicuro anche la signora colomba, è un bel momento di incontro e confronto tra artigiani – spiega Valerio Torre, di Torretta pizza and bakery, che fa parte dei 12 protagonisti – Io non mi voglio definire un pasticcere, vengo dalla panificazione: ma per me panettoni e colombe sono un’estensione naturale di quel mondo e amo stare con i miei colleghi “di lievitato”. Quest’anno porto anche una versione senza glutine e vegana, con un alto contenuto proteico e un basso indice glicemico».

Ivana Perusin, vicesindaco di Varese, sottolinea l’importanza della tradizione dolciaria locale: «Il Signor Panettone si è evoluto, diventando la Signora Colomba – spiega – È bello vedere come questi eventi riescano a trasformarsi e crescere».

Una unione, quella del mercato artigianale e artistico di Creanza con quella dei pasticceri, nata due anni fa ma che ha dato subito i suoi frutti: «Da qualche anno collaboriamo con i pasticceri e da allora il market è in continua crescita – Ha sottolineato Anita Romeo – Da quando abbiamo unito le forze con il Signor Panettone, l’evento ha raggiunto un livello altissimo e molti lo aspettano come occasione per passare una domenica diversa dal solito».

Le pasticcerie presenti saranno: Bacilieri, Buosi, Cardy, C’est la Vie, Colombo, Colombo e Marzoli, DEC, Dolcearte, Origini, Rock Love Bake, Sara e Mariano, Valerio Torre Store.

TANTI EVENTI PER LE FAMIGLIE

Per le famiglie, nel parco si terrà una caccia alle uova a cura dell’Associazione La Casa del Giocattolo Solidale, con iscrizioni sul posto e ricavato destinato ai minori con fragilità. L’Associazione Amico Fragile Odv organizzerà invece laboratori per bambini, a sostegno di donne e minori vittime di violenza. Saranno presenti anche l’Associazione C.A.O.S., che offre supporto alle donne operate al seno, e SuperO odv, attiva nel sostegno a famiglie di bambini e adulti con malformazioni agli arti.

Per una pausa, al secondo piano sarà disponibile anche un’area food curata dal Caffè Broletto, dove poter consumare un pranzo veloce o una merenda e un corner per la degustazione del gin artigianale di Mirtillo Brillo.

L’ingresso è libero, e all’interno c’è il parcheggio delle ville: ma le organizzatrici consigliano di rendere la domenica ancora più speciale arrivando a piedi o con il bus linea A. Gli animali non potranno accedere alla villa, ma potranno stare nel parco.

Per informazioni: creanzacreative@gmail.com o @creanza_creativemarket sui social.