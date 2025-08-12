Cinema sotto le stelle ad Azzate con “La Quercia e i suoi abitanti”

Venerdì 29 agosto 2025, alle 21.15, il cortile di Villa Castellani ad Azzate si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto per la proiezione del film documentario “La Quercia e i suoi abitanti”, diretto da Laurent Charbonnier e Michel Seydoux. Un’occasione per tutta la famiglia di immergersi nella natura e conoscere il brulicante microcosmo che popola una maestosa quercia di 210 anni.

Un viaggio tra natura e poesia

Girato in Francia nel 2022, il documentario racconta con immagini di grande bellezza e delicatezza il mondo segreto che vive tra rami, radici e foglie di un albero antico. Attraverso lo sguardo attento dei registi, lo spettatore incontra scoiattoli, insetti, uccelli e altri piccoli abitanti che, stagione dopo stagione, animano la vita della quercia.

Un evento per grandi e piccoli

La proiezione, organizzata dal Comune di Azzate in collaborazione con Filmstudio90, è pensata per un pubblico di tutte le età. L’ingresso è libero e l’atmosfera raccolta del cortile di Villa Castellani offrirà il contesto ideale per una serata estiva all’insegna della natura e della condivisione.

Programma della serata

Ore 21.15 – Inizio proiezione di La Quercia e i suoi abitanti (80 minuti)

In caso di maltempo, la proiezione sarà rinviata a data da definire

Info utili

La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione. Si consiglia di portare una giacca leggera o una coperta per la visione serale.