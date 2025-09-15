Leonardo da Vinci e l’arte di cucinare: a Cuveglio un viaggio tra storia, arte e gastronomia

Nel suo intervento, Rossetti mostrerà come le scoperte di Leonardo, che spaziano dalla botanica alla meccanica, abbiano avuto una forte influenza anche sul panorama culinario dell’epoca

Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 20:30, la Biblioteca di Cuveglio si prepara ad accogliere un evento esclusivo incentrato su un aspetto meno conosciuto della figura di Leonardo da Vinci: il suo legame con la cucina e l’arte gastronomica. A presentare il tema sarà Patrizia Rossetti, autrice del libro “Leonardo da Vinci e l’arte di cucinare”, che con un lungo e approfondito lavoro di ricerca ha esplorato il genio rinascimentale da una prospettiva inedita, unendo la sua straordinaria produzione artistica e scientifica con il mondo della gastronomia.

Nel suo intervento, Rossetti mostrerà come le scoperte di Leonardo, che spaziano dalla botanica alla meccanica, abbiano avuto una forte influenza anche sul panorama culinario dell’epoca, gettando un ponte tra la scienza e l’arte del cucinare. Leonardo, infatti, non si limitò solo a dipingere o a progettare macchine, ma studiò anche alimentazione e tecniche culinarie, cercando di perfezionare non solo gli strumenti del lavoro ma anche l’esperienza gastronomica.

L’incontro si svilupperà come una riflessione su come le sue intuizioni in cucina siano uniche, sottolineando l’importanza della sperimentazione e della ricerca in ogni campo del sapere. Un’occasione per scoprire curiosità inedite sulla vita e il pensiero del grande Leonardo, così come sulle influenze che il suo pensiero ha avuto anche nel campo della gastronomia.

L’evento, che si terrà nella biblioteca di Cuveglio, offrirà uno spazio di riflessione e dialogo, e coinvolgerà il pubblico in un percorso che unisce arte, storia e gusto. Non mancheranno spunti storici interessanti, simili a quelli che si trovano in altre opere letterarie celebri, come i “Promessi Sposi” di Manzoni o le tragiche vicende legate al Titanic, dove la cucina e le tradizioni culinarie hanno avuto un ruolo di primo piano nella narrazione.

Un incontro da non perdere per tutti coloro che desiderano scoprire un lato inaspettato di Leonardo da Vinci, unito alla passione per la cucina e le tradizioni gastronomiche italiane.

Dettagli dell’evento:

Quando: Giovedì 25 settembre 2025, ore 20:30

Dove: Biblioteca di Cuveglio, via Asilo 12

Contatti: Tel. 033262400 | E-mail: biblioteca@comune.cuveglio.va.it

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di storia, arte e gastronomia!