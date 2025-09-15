Prevenzione e solidarietà: Porto Ceresio si prepara per il “weekend rosa”

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute delle donne: visite senologiche gratuite e la Camminata Rosa per sostenere il Centro Ascolto Operate al Seno

Porto Ceresio si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della prevenzione e della solidarietà. Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 il paese lacustre ospiterà il “Weekend Rosa”, due giornate organizzate da un gruppo di amiche ceresine con il sostegno del Comune, a favore di C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno.

Visite senologiche gratuite al municipio

La prima giornata, sabato 27 settembre, sarà dedicata alla prevenzione. Dalle ore 9.00 alle 12.30 presso il Municipio verranno effettuate visite senologiche gratuite grazie alla disponibilità di medici specialisti e al supporto dell’associazione C.A.O.S., da anni punto di riferimento per le donne operate al seno.

Domenica la Camminata Rosa

Il cuore del weekend sarà domenica 28 settembre con la tradizionale Camminata Rosa, un evento sportivo e solidale aperto a tutti. Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in Piazzale Pozzi, mentre la partenza ufficiale è prevista alle ore 10.15.

La quota di partecipazione è di 12 euro e l’intero ricavato sarà devoluto per sostenere le attività di C.A.O.S., che da tempo opera sul territorio a fianco delle donne e delle loro famiglie.