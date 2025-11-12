Alla Biblioteca di Cocquio Trevisago “Buon Compleanno Jane Austen!”

Durante l’evento verranno letti e recitati alcuni brani tratti dall’opera più famosa della scrittrice inglese “Orgoglio e Pregiudizio”. Una splendida occasione per festeggiare il 250° anniversario della sua nascita

Evento speciale presso la Biblioteca Comunale “E.Gallico” di Cocquio Trevisago a cura di Miriam Menna, docente di Lettura Espressiva di Cocquio Corsi.

Durante l’evento verranno letti e recitati alcuni brani tratti dall’opera più famosa della scrittrice inglese Jane Austen, ovvero ORGOGLIO E PREGIUDIZIO.

Sarà una splendida occasione per festeggiare il 250° anniversario della sua nascita.

Voci narranti: ANNALISA ANZOLIN _ MONICA DALLA COSTA _ ANDREA DEL VITTO _ FANNY SPERTINI _ TERESA STRADA _ MIRIAM MENNA

Il tutto accompagnato dalla chitarra di LUCA VIOLINI

Incontro libero e gratuito.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it