Come si raggiunge un sogno? Il mago di Oz lo racconta ai bambini al Teatro Bosco di Busto Arsizio

È un vero e proprio viaggio che racconta come raggiungere un modo che esiste solo nei sogni lo spettacolo Il mago di Oz in programma domenica 22 febbraio alle ore 17 al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Uno spettacolo d’attore e splendidi pupazzi a cura del Teatro Bertold Brecht di Formia.

La protagonista è lei, la vera Dorothy e non ha dubbi: il magico mondo di Oz la sta aspettando.

Ma come si raggiunge un posto che esiste solo nei sogni?

Nel suo laboratorio segreto, tra bulloni che brillano e ingranaggi misteriosi, il Dottore Pirolozzi ha costruito una macchina incredibile, un’invenzione mai vista prima progettata per un unico scopo: permettere a Dora di spiccare il volo e incontrare finalmente i fantastici personaggi che sogna ogni notte.

Lo spettacolo è una coproduzione tra due compagnie storiche del Teatro di figura: il TFU di Perugia e il Teatro Bertolt Brecht di Formia.

Gli straordinari pupazzi realizzati da Ada Mirabassi si sposano con le comiche abilità attoriali del Brecht.

Le scenografie sono costruite da Marco Mastantuono per dar vita ad una sorta di Macchina dei sogni e le musiche originali sono composte da Giordano Treglia. I costumi sono di Marilisa D’Angiò e la regia è di Maurizio Stammati.

Ingresso posto unico a 7 euro.

Gratuito per bambini fino a 3 anni.