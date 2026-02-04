Varese News

“Echi di pietra – Memorie dal Confine”, il Giorno del Ricordo a Sesto Calende

Un racconto intenso che intreccia recitazione, testimonianze e suggestioni sonore, dando voce alle storie degli istriani, fiumani e dalmati

10 Febbraio 2026

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 30 marzo 2004 n. 92, l’Assessorato alla Cultura della Città di Sesto Calende invita la cittadinanza a partecipare a un momento di memoria, riflessione e testimonianza civile.
Echi di pietra – Memorie dal Confine” Recital teatrale a cura di Vertex Teatro. Presentazione di Marco Fornasir, Presidente de Gli Amici Triestini di Milano
Un racconto intenso che intreccia recitazione, testimonianze e suggestioni sonore, dando voce alle storie degli istriani, fiumani e dalmati, e a tutte le vittime della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
Martedì 10 febbraio 2026
Ore 18.00
Sala Consiliare – Palazzo Comunale
