Sesto Calende
“Echi di pietra – Memorie dal Confine”, il Giorno del Ricordo a Sesto Calende
10 Febbraio 2026
In occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 30 marzo 2004 n. 92, l’Assessorato alla Cultura della Città di Sesto Calende invita la cittadinanza a partecipare a un momento di memoria, riflessione e testimonianza civile.
“Echi di pietra – Memorie dal Confine” Recital teatrale a cura di Vertex Teatro. Presentazione di Marco Fornasir, Presidente de Gli Amici Triestini di Milano
Un racconto intenso che intreccia recitazione, testimonianze e suggestioni sonore, dando voce alle storie degli istriani, fiumani e dalmati, e a tutte le vittime della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
Martedì 10 febbraio 2026
Ore 18.00
Sala Consiliare – Palazzo Comunale
4 Febbraio 2026
