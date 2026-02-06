“Nardo il ghepardo alle zoolimpiadi”, spettacolo per bambini in Sala Pro Busto

NARDO IL GHEPARDO ALLE ZOOLIMPIADI

stagione teatrale per bambini e famiglie

Il regno animale si prepara alle Zoolimpiadi. Nardo il ghepardo era considerato il più veloce della Savana ma qualcuno aveva instillato dei dubbi. E poi, chi si credeva di essere? Poteva anche pensare di somigliare a un leopardo, con quella pelle maculata, ma un occhio attento capiva che non ci aveva niente a che fare: i felini non lo consideravano alla loro altezza. Il suo amico Ugo il gufo, però, saprà formare una squadra imbattibile nella corsa: insieme a Nardo ci saranno Santuzzo lo struzzo, Esaù lo gnu e Cecco lo stambecco. Ora non resta che allenarsi per la gara! Un testo originale, corredato da canzoni inedite, ambientato nel mondo animale ma chiaramente riferito alle relazioni tra gli umani. Il tema dello spettacolo è la capacità di superare le differenze: l’importante è collaborare, insieme si possono fare grandi cose. Ognuno è diverso dall’altro ma è proprio l’unione delle differenze a fare la forza: la diversità non è un ostacolo, è una ricchezza.

Produzione Teatro Invito

regia di Luca Radaelli

con Riccardo Giordano e Gabriele Vollaro

Sabato 07 febbraio – ore 16.00

Sala Pro Busto, Busto Arsizio

Biglietto unico € 5

A seguire merenda offerta!

Prenotazioni: https://forms.gle/HUd4bnhjwir2MmwN7