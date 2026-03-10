Al Teatro di Germignaga lo spettacolo per bambini “Nina e luna”

Domenica 15 marzo alle ore 16:00 ritorna uno degli appuntamenti più amati ed attesi del Teatro Italia di Germignaga, la rassegna di teatro per famiglie con “NINA E LA LUNA” uno spettacolo per tutte le età di acrobatica aerea, teatro di figura e narrazione, messo in scena della Compagnia Materiaviva di Roma, storica formazione di circo contemporaneo e di innovazione che da sempre unisce nei suoi lavori lo stupore della tecnica circense alla poesia della ricerca teatrale.

In “NINA E LA LUNA” si parla dell’eccessiva dipendenza dai telefoni, i cui schermi catturano sempre più tutta la nostra attenzione e del rischio di dimenticarci le cose semplici e di quanto sia bella la luna nel cielo, e cosa succederebbe se fosse proprio la luna, sentendosi trascurata e sola, a decidere di scomparire?

E questo è quello che accade in un piccolo paese, dove un evento inatteso e sorprendente darà inizio a un’avventura capace di ricordarci quanto poco, in realtà, abbiamo bisogno dei nostri telefoni sempre accesi. Tra incontri speciali e scoperte inattese, conosceremo anche i misteriosi “bambini blu” e, forse, alla fine avremo tutti un po’ più voglia di alzare lo sguardo e tornare a cercare la luna.

La rassegna di teatro ragazzi: “ è pensata per coinvolgere i bambini e le famiglie in un viaggio capace di stimolare la fantasia ma anche il pensiero. Nel mondo di oggi, noi tutti – bambini compresi – ci troviamo di fronte ad una serie di problemi e di sfide che richiedono di essere affrontati e compresi e crediamo profondamente nella capacità del teatro di rappresentarli in modo autentico offrendo, attraverso l’immaginazione e la fantasia, la possibilità di intravedere nuove vie e nuovi modi per risolverli” ci fanno sapere i direttori artistici Claudio Cadario e Lidia Eseleva.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione Youkali, la Parrocchia di Germignaga e i Comuni di: Brezzo di Bedero, Castelveccana e Germignaga che hanno patrocinato e sostenuto l’iniziativa e grazie al sostegno del Comune di Porto Valtravaglia.

Ingresso gratuito per i bambini (minori di 18 anni) residenti nei Comuni di: Brezzo di Bedero, Castelveccana, Germignaga e Porto Valtravaglia. Il prossimo appuntamento sarà domenica 29 marzo sempre alle ore 16:00 con “Sopra i tetti… profumo di fiori” uno spettacolo per tutti che ci parlerà di gratitudine e rispetto, di accettazione dell’altro e dell’importanza della riscoperta della gentilezza e dei sogni.

in collaborazione con Comune di Germignaga

Si rinnova anche per gli spettacoli della rassegna ragazzi l’iniziativa del “biglietto sospeso” che permette al pubblico di acquistare e donare un biglietto a chi non può permetterselo, favorendo l’accesso alla cultura e la partecipazione condivisa.

BIGLIETTI*

Spettacoli: biglietti bambini € 5 adulti € 10

*ingresso con posti liberi non numerati

Info e prenotazioni: 339 129 1433 (dalle 12.00 alle 18:00) – email: direzioneyoukali@gmail.com

Ritiro biglietti presso il Teatro Italia dalle ore 15:00 il giorno dello spettacolo

Cinema Teatro Italia, Via G. Mameli n.20, Germignaga (VA)