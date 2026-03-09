Busto Arsizio celebra la poesia: torna la rassegna dedicata a Marisa Ferrario Denna

Dal 20 al 22 marzo alla biblioteca comunale una tre giorni di incontri e letture dedicata alla poesia contemporanea e alla memoria della poetessa bustocca

La Biblioteca comunale di Busto Arsizio ospiterà dal 20 al 22 marzo la sesta edizione della rassegna di poesia “Marisa Ferrario Denna”, un fine settimana di incontri, letture e dialoghi dedicati alla poesia contemporanea e alla memoria della poetessa bustocca.

La manifestazione, che si svolgerà nella Sala Monaco della biblioteca, vuole essere uno spazio di ascolto e confronto capace di mettere in dialogo voci italiane e internazionali, memoria e contemporaneità, riflessione critica e lettura viva dei testi.

L’omaggio a Marisa Ferrario Denna

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare perché ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Marisa Ferrario Denna, alla quale la rassegna è dedicata fin dalla sua prima edizione.

Il programma si aprirà venerdì 20 marzo alle 18.30 con “Lascia ch’io viva”, un incontro di lettura poetica che proporrà testi della poetessa insieme a quelli del poeta internazionale Francisco Muñoz Solera, che arriverà appositamente per l’occasione per rendere omaggio alla sua figura e condividere la propria voce con il pubblico italiano.

«Un’edizione speciale, quella di quest’anno, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Marisa Ferrario Denna – commenta l’assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli – Voce acutissima, quella di Marisa, che ha saputo imporsi su prestigiosi palcoscenici, pur meritandone molti altri, rimasti preclusi. Un torto non giustificabile, da cui la sua Busto cerca, da sei anni, di riscattarla, dedicandole il tributo dovuto alla sua grandezza di sentimento e scrittura».

Gli appuntamenti del fine settimana

Il programma proseguirà sabato 21 marzo alle 15.30, in occasione della Giornata mondiale della poesia, con la lectio “Sulla stanza delle donne. Da Saffo a Virginia Woolf”, a cura di Giovanna Albi, con letture di Elide Casati.

La rassegna si concluderà domenica 22 marzo alle 16.30 con “Oltre l’apparenza”, incontro con Luca Pizzolitto in dialogo con Rocío Bolaños, accompagnato da letture poetiche e da un confronto sul rapporto tra scrittura, attesa e ciò che nella poesia rimane nascosto oltre la superficie delle parole.

“Libera un verso”

Durante tutta la tre giorni sarà proposta anche l’iniziativa “Libera un verso”, un’attività partecipativa che inviterà il pubblico a scegliere, condividere e portare con sé versi di poesia, trasformando l’incontro in un’esperienza collettiva di lettura e scoperta.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.