Viaggio al centro della terra chiude i Pomeriggi da Favola al Duse di Besozzo

Rielabora il cassico di Jules Verne in chiave digitale e interattiva lo spettacolo del gruppo Pantarei in scena domenica 8 marzo alle ore 16.30. A seguire merenda per tutti

Va in scena domenica 8 marzo alle ore 16.30 Teatro Duse di Besozzo “Viaggio al centro della Terra”, l’ultimo spettacolo della stagione teatrale per bambini e famiglie Pomeriggi da Favola a cura del gruppo Pantarei.

Sono gli attori della stessa compagnia a salire sul palco per questa rappresentazione che rielabora il classico di Jules Verne in chiave digitale e interattiva.

Axel, con lo zio e la guida Hans, esplora un sottosuolo misterioso, trasformando l’avventura fantastica in un percorso di crescita, coraggio e scoperta di sé, dove il movimento degli attori genera paesaggi visivi, simboleggiando il cambiamento continuo, il “panta rei”.

La rassegna dei Pomeriggi da favola al Teatro Duse è promossa dal Comune di Besozzo.

Al termine dello spettacolo merenda offerta dalla Proloco Besozzo

Lo spettacolo è adatto a tutti, dai 5 anni in su.

Biglietto posto unico a 7 €. Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito.

La biglietteria del teatro apre un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Per prenotazione biglietti scrivere a info@gruppopantarei.it oppure 331 4212911.

Per maggiori infrmazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it oppure 0332 970623.