20_20, al Nuovo di Varese il documentario di Alessandro Leone

Il film racconta dopo tre anni quanto accaduto durante la pandemia, visto con gli occhi di bambini e ragazzini, attraverso i dialoghi via webcam con Leone, che oltre ad essere regista è anche docente. La proiezione giovedì 7 dicembre

Ultima proiezione della rassegna cinematografica a tematica sociale Un Posto Nel Mondo, organizzata dall’associazione Filmstudio 90. La serata conclusiva si terrà al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, Varese) giovedì 7 dicembre alle 21.00 con la proiezione del nuovo documentario 20_20 di Alessandro Leone.

Il regista riassembla una serie di videochiamate e filmati realizzati nella primavera 2020 con un equipaggiamento di fortuna nel confine della sua abitazione. Sono finestre aperte sugli unici mondi accessibili: una piccola comunità che vive in una slum area di Mumbai, i nipoti, i suoi studenti. Lo sguardo dei bambini sull’emergenza sanitaria, le angosce alimentate dal flusso di informazioni, si alternano alla cruda realtà dello slum e dei pochi superstiti in cerca di cibo nelle strade innaturalmente vuote ai margini delle stazioni nel cuore della megalopoli, dove non c’è più traccia di centinaia di street children. A migliaia di chilometri di distanza, tutti sembrano cercare un riparo.

Il film è stato premiato con la menzione speciale lo scorso 9 novembre alla prima edizione del Festival Glocal Doc.

L’ingresso sarà a offerta libera, con le donazioni che andranno a sostegno della Good Samaritan Mission di Mumbai, che da anni salva dalle strade della megalopoli bambini nati negli slum più poveri. Da anni Alessandro Leone sostiene la missione dall’Italia con Frame Project Odv e sabato 2 dicembre per il suo impegno e la sua solidarietà ha ricevuto il Premio Sole d’Oro assegnato da CSV Insubria; giovedì 7 dicembre ad approfondire il film e le finalità della raccolta di donazioni ci sarà proprio il regista. Prima dell’ingresso sala, troverete anche un banchetto con prodotti equosolidali organizzato dall’associazione Sir Jhon.

Per qualsiasi informazione scrivere a filmstudio90@filmstudio90.it.