Al Cai di Varese “Le nevi dell’Himalaya e il quotidiano in alta quota”

Dove un chicco d’orzo diventa vita.

Yancen Diemberger, ricercatrice presso l’università inglese di Exeter, racconterà come, per studiare i cavalli ed il loro rapporto con l’uomo, è arrivata a scoprire la valle di Limi nel Nepal, alle pendici del monte Kailash, dove umani, animali e ambiente convivono in un fragile equilibrio e dove seminare un chicco d’orzo può diventare un atto di resistenza ad un mondo che sta cambiando sempre più velocemente