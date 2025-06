Alfa festeggia i suoi primi dieci anni con un convegno a Somma Lombardo

Se ne parlerà durante la due giorni di convegni organizzata da Alfa al Castello Visconti di Somma Lombardo e in programma venerdì e sabato 13 e 14 giugno.

L’uso inappropriato degli antibiotici ha causato negli anni un aumento allarmante della resistenza batterica che, secondo gli esperti, rappresenta un problema dai risvolti disastrosi.

L’antibiotico resistenza è a tutti gli effetti una significativa minaccia per la salute pubblica sia in Italia che in Europa. Secondo quanto riportato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), ogni anno nell’Unione Europea si verificano oltre 35mila decessi riconducibili a queste infezioni. In Italia, la situazione è particolarmente preoccupante: si stima che annualmente si registrino circa 12mila

decessi legati all’antibiotico resistenza, posizionando il Paese ai primi posti in Europa per numero di morti attribuibili a questo fenomeno.

IL RUOLO DELL’AI – Dietro c’è sempre l’uomo, ma l’intelligenza artificiale sta giocando un ruolo fondamentale nella lotta a questa problematica. Grazie alle più moderne tecnologie, infatti, un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha

recentemente scoperto una nuova classe di antibiotici capaci di uccidere il batterio Staphylococcus aureus resistente alla meticillina e che provoca ogni anno oltre 100mila morti in tutto il mondo.

E questo potrebbe essere solo l’inizio: fondendo le competenze di esperti e ricercatori alla velocità di analisi dei dati dell’AI, diventa sempre più concreta la possibilità di trovare alternative valide ed efficaci capaci di scongiurare il pericolo di una vera e propria pandemia globale.

IL CONVEGNO TARGATO ALFA – Si parlerà di questo e di molto altro durante la due giorni di convegni organizzata, come consuetudine, da Alfa e in programma il 13 e il 14 giugno al Castello San Vito Visconti di Somma Lombardo.

Venerdì verrà proposta una giornata tecnica dedicata agli addetti ai lavori e che permetterà agli ingegneri di ottenere dei crediti formativi. Sabato, invece, l’evento sarà aperto al pubblico e accenderà i riflettori proprio sul tema dell’antibiotico resistenza, coinvolgendo

medici ed esperti. Sabato, nel dettaglio, si partirà alle 14:30 con la presentazione dei risultati di uno studio commissionato dal gestore varesino, con il supporto dell’Università dell’Insubria, all’Istituto Mario Negri e che ha permesso l’analisi delle acque in entrata e in uscita dei depuratori di Lonate Pozzolo e di Gavirate. Un ottimo punto di partenza per riflettere sull’uso di droghe e di antibiotici nella nostra provincia.

Ma non solo. Durante la giornata verranno presentati anche lo studio eseguito da un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’ateneo varesino e che ha recentemente permesso la scoperta di un nuovo antibiotico glicopeptidico; e il progetto Resistimit che, coinvolgendo anche l’ASST Sette Laghi, ha permesso di creare una rete nazionale di monitoraggio e ricerca volta a combattere la resistenza agli antibiotici.

Previste anche attività ludiche per i bambini (dai 4 ai 14 anni) per le quali, però, è necessaria l’iscrizione al link: https://www.alfavarese.it/convegno-alfa-iscrizione-laboratorio-bambini/

DOPO IL CONVEGNO, LA FESTA – Sabato Alfa festeggerà il suo compleanno e spegnerà le sue prime dieci candeline.

Sono infatti proprio dieci anni che il Gestore è stato formalmente costituito, e i numeri parlano di una crescita strabiliante: sono 150 i comuni attualmente serviti tra acquedotto, fognatura e depurazione; e si stimano 306 milioni di euro di investimenti da qui 2035, con l’obiettivo di migliorare il servizio, risolvere pesanti infrazioni comunitarie gravanti sul territorio, rendere la provincia di Varese sempre più sostenibile.

Una giornata di festa, dunque: al termine del convegno, dopo aver visitato (accompagnati da un’esperta guida) le sale del Castello, i presenti potranno godersi un gustoso aperitivo musicale, seguito dal taglio della torta.