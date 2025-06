“Visioni di verità”: alla Galleria Ghiggini un incontro con il documentarista Paolo Boriani

Sabato 21 giugno a Varese, un appuntamento a cura di Mario Chiodetti per scoprire lo sguardo e il linguaggio di uno dei protagonisti del cinema documentario contemporaneo

La Galleria Ghiggini di Varese propone un nuovo appuntamento dedicato agli amanti del cinema e della narrazione per immagini. Sabato 21 giugno alle ore 17.30, in via Albuzzi 17, si terrà infatti l’incontro “Visioni di verità”, con la partecipazione del documentarista Paolo Boriani.

L’evento, curato da Mario Chiodetti, offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con Boriani, regista e autore noto per il suo approccio autentico e rigoroso al racconto della realtà. Attraverso i suoi lavori, Boriani esplora storie e contesti poco rappresentati, ponendo al centro delle sue opere uno sguardo personale capace di cogliere le sfumature più profonde dei soggetti narrati.

Un incontro tra cinema e realtà

L’appuntamento rientra nel ciclo di proposte culturali della storica Galleria Ghiggini, da sempre attenta a valorizzare linguaggi artistici differenti, dal visivo al multimediale.

Sarà un’occasione per approfondire il ruolo del documentario come strumento di indagine e riflessione sul presente, oltre che per conoscere da vicino il percorso creativo e professionale di Boriani.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico. Per informazioni e contatti è possibile scrivere a galleria@ghiggini.it o consultare il sito ufficiale www.ghiggini.com.

Galleria Ghiggini

Via Albuzzi 17 – Varese