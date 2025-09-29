A Gorla Minore una serata per parlare di disabilità, tutele e diritti

Un incontro pubblico per fare chiarezza su strumenti, tutele e supporti a disposizione delle famiglie con persone con disabilità. È quanto propone la Cooperativa Sociale Gruppo Amicizia, in collaborazione con Patronato Acli e con il patrocinio del Comune di Gorla Minore, lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 20.30, presso l’Auditorium Peppo Ferri di via Roma 83.

Diritti, tutele e il ruolo del Patronato

La serata sarà dedicata all’approfondimento dell’amministrazione di sostegno, ai sussidi e strumenti previsti a livello normativo per le famiglie e al ruolo del Patronato Acli nell’ottenere diritti e prestazioni. Un’occasione per ricevere informazioni pratiche, chiarimenti e orientamenti utili su tematiche spesso complesse ma fondamentali nella quotidianità di chi affronta la disabilità.

L’appuntamento rientra nel progetto “Durante Noi – Verso l’Autonomia”, pensato per offrire strumenti concreti a genitori, caregiver e persone con disabilità, affinché possano prendere decisioni consapevoli e tutelare i propri interessi e quelli dei propri cari.

I relatori della serata

All’incontro interverranno figure professionali e rappresentanti delle realtà coinvolte:

Davide Leoncini – Presidente della Cooperativa Gruppo Amicizia

Avv. Valentina Borroni – Membro del Cda della Cooperativa Gruppo Amicizia

Dott.ssa Cosetta Pulimanti – Direttrice del Patronato Acli Varese

Maria Rita Manzi – Circolo Acli Castellanza

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati. Lo slogan scelto per la serata riassume bene lo spirito dell’iniziativa: «Quando il sostegno diventa forza: diritti, tutele e aiuti per chi affronta ogni giorno la disabilità».