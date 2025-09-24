A Vergiate il convegno “Verso lo Spazio e oltre”: il ruolo della provincia di Varese nella Space Economy

Il 26 settembre alle 20:30, la Sala Marchetti di Vergiate ospita il convegno Verso lo Spazio e Oltre – Varese protagonista della nuova frontiera. L’iniziativa, promossa dal Circolo territoriale di Fratelli d’Italia e moderata da Sarah Carlini, consigliere comunale e membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, mette al centro il legame tra il Varesotto e il settore aerospaziale, con uno sguardo rivolto alle nuove prospettive della Space Economy.

L’appuntamento riunisce esponenti del mondo politico, industriale e scientifico. Sono attesi: Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo Parlamentare Space Economy; Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze; Gabriele Straulino, capo stabilimento Leonardo Vergiate; Franco Malerba, primo astronauta italiano e imprenditore SpaceV; Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera; Marco Airaghi, amministratore delegato ON-AIR e Matteo Vismara, CEO di Satenlight.

La serata è inaugurata dagli interventi istituzionali a cura di Andrea Pellicini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia; Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia; Christian Garavaglia, capogruppo FdI e presidente Intergruppo Space Economy in Regione Lombardia e Romana dell’Erba, consigliere regionale e membro dello stesso intergruppo.

«Una finestra sul futuro»

«Vergiate e il Varesotto – commenta la moderatrice Sarah Carlini – hanno da sempre un ruolo centrale nello sviluppo aerospaziale italiano. Con questo convegno vogliamo aprire una finestra sul futuro, avvicinando cittadini, istituzioni e imprese a un settore che rappresenta la nuova frontiera per la nostra economia e per i giovani».